Ekrem İmamoğlu, siyasi parti ilçe başkanlarını ağırladı

Yekta Kopan moderatörlüğünde yapılan söyleşide “Yurttaşlık Eğitimi ve Siyaset” konuları konuşuldu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aynı zamanda ev sahibi olduğu sohbette İmamoğlu, “En iyiyi, en doğruyu yakalayabilmek adına tartışabilmek, buluşabilmek, uzlaşabilmek çok önemli. 21. yüzyılın yönetim anlayışında moderatörlük olduğuna inananlardanım. Biz yöneticiler eğer yöneticiliğe talipsek moderatör olabilme, karşı tarafın fikrine saygı duyabilme ve onu saatlerce dinleyebilme özelliğine sahip olmalıyız.” şeklinde konuştu.



Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 5.’si gerçekleştirilen Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Çardak Altı Sohbetleri, dördüncü gününde siyasi parti ilçe başkanlarını ağırladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen sohbette, Yurttaşlık Eğitimi ve Siyaset konuları konuşuldu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından hiçbir düşünce ayrımı yapılmadan, bütün siyasi parti ilçe başkanlarının davet edildiği söyleşinin konuşmacıları arasında; CHP İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, İYİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Abdullah Gökçe, HDP Beylikdüzü İlçe Eş Başkanı Refika Kısmet, Saadet Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı Ercan Sevim, Merkez Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı Hüsnü Duran yer aldı.

“Siyasi partiler olarak en başta bizim uzlaşabilmemiz ve konuşabilmemiz gerekir”

Böylesi bir açık platformda bütün siyasi parti ilçe başkanlarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ve kendisinin de 4 buçuk yıl ilçe başkanlığı yaptığını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İlçe başkanlığı yaptığım dönemde en çok belediye başkanına bir şeyler sorma ya da sorgulama ve hatta bazen yön verme ihtiyacım olduğunda buna uygun bir platform ne yazık ki oluşmadı. Ben bu durumu kendi yönetici olduğum dönemde diğer siyasi parti ilçe başkanlarına yaşatmayı asla arzu etmedim. Diyalog kurmak adına, talep geldiği doğrultuda ilçe başkanlarımızla ve siyasi partilerle maksimum iletişimi önemsediğimi söylemek isterim. Bu davetin ve buluşmanın çıkış noktası budur.” şeklinde konuştu.



Demokrat belediyecilik anlayışı ile herkese eşit koşullarda kendini ifade etme özgürlüğü tanındığının altını çizen İmamoğlu, “Siyasi partiler olarak en başta bizim uzlaşabilmemiz, aynı masaya oturabilmemiz ve konuşabilmemiz gerekiyor. Bu bakımdan ben bütün siyasi partilerin bir araya gelebildiği, sadece bu platformda değil bunun dışında da diğer partilerin önereceği her ortamı kurmaya hazırım. Konuşabilme ve tartışabilme kültürünün Beylikdüzü’nde yaşanabilmesi adına, hiçbir oy kaygısı olmadan elimden gelen tüm çabayı göstereceğimi bilmenizi isterim.” dedi.

“Herkesin fikrinin önemli olduğu, kendini başkan hissettiği bir yönetim anlayışının var olması gerekir”

Siyasette eğitime bakışın konuşulduğu söyleşide, siyasi parti ilçe başkanları Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na soru ve taleplerini de iletti.

Tüm soruları içtenlikle yanıtlayan ve Beylikdüzü’nde yapılan, yapılması planlanan hizmetleri anlatan İmamoğlu, “21. yüzyılın yönetim anlayışının bir moderatörlük olduğuna inananlardanım. Biz yöneticiler eğer yöneticiliğe talipsek moderatör olabilme, karşı tarafın fikrine saygı duyabilme ve onu saatlerce dinleyebilme özelliğine sahip olmalıyız. Bir moderatörün heyeti yönettiği üslupla bu ülkenin, bu ortamların ve belediyelerin yönetilmesi şarttır. Herkesin fikrinin önemli olduğu, herkesin kendini başkan hissettiği bir yönetim anlayışının var olması gerekir. Hayallerimizi ancak bu şekilde gerçekleştirebiliriz.” ifadelerini kullandı.



Keyifli geçen sohbetin ardından İmamoğlu CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ile birlikte siyasi parti ilçe başkanlarına çiçek ve plaket takdim etti.

Streerball Turnuvasına Arda Sel ismi verildi

Aynı zamanda, 03-07 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Arda Sel Streerball ve Tavla turnuvaları ile Mini Golf etkinliklerinin de açılışını yapan Başkan İmamoğlu, “Bu yıl maçların çok heyecanlı geçeceğine inanıyorum. Turnuvalarımıza katılacak tüm vatandaşlarımıza şimdiden başarılar dilerim. Ayrıca, Streerball turnuvamız geçtiğimiz günlerde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesin bir tren kazasında kaybettiğimiz Arda Sel’in adını taşıyor. Bu vesileyle kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına da tekrar başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Beylikdüzü halkının yoğun ilgi gösterdiği Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda saatler 21:15’i gösterdiğinde ise Çılgın Sedat sevilen parçalarını Beylikdüzü için söyledi. Konser sonunda Başkan İmamoğlu sanatçıya çiçek ile plaket takdiminde bulundu.