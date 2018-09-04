Maltepe'de TSKM taş baskı sergisi açıldı

Maltepe Belediyesi’nin eylül ayı kültür-sanat etkinlikleri, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Dr. İsmail Keskin’in, “İzlerken İzlenmek” isimli litografi (taş baskı) çalışmalarından oluşan 14. kişisel resim sergisinin açılışıyla başladı.

Almanya’da Kassel Devlet Sanat Akademisi’nden, “Türk Resminde Yeni Nakış” yüksek lisans teziyle mezun olan Keskin, eserlerinde kökleri tarihsel geçmişe dayanan nakışları, günümüz tasarım ve resmetme eğilimleriyle yeniden ele aldı.

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde kurduğu litografi atölyesinde çalışmalarını sürdüren Keskin’in, yurt içi ve yurt dışında çeşitli müze ve koleksiyonlarda eserleri bulunuyor.

1996 yılında Almanya’da Türk resminde yeni nakış adıyla bir konsept çalışma yapan Keskin, “Yeni nakış deyince, öz kültürümüzden gelen nakışlarımız, günümüz tasarım olanaklarıyla benim süzgecimden geçerek yeniden ortaya çıkıyor. Bu sergimde, litografiyle nakışların soyutlanması işlemini gerçekleştirdim. Sergiyi ziyaret edenler, yeni nakış olgusunun minyatür ve nakış geleneğinden gelen işlemelerle farklı bir soyutlamasını görecekler. Grafik ve resim, nakışlarla birlikte yeni resim ve tasarım olanaklarında birleşti. Bunun Türk resmine başka bir nakış olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Sergide Keskin’in, siyah-beyaz ve renkli litografi çalışmalarından oluşan eserleri yer alıyor. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki sergi, 9 Eylül’e kadar Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.