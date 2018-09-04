Maltepe’de 'Hayat Sahne' olacak

“Hayat Sahnede” sloganıyla Maltepe Belediyesi tarafından, birincisi düzenlenecek olan festivalle sanatseverler, tiyatroya doyacak.

Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali”, Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sırbistan ve Ukrayna’dan tiyatro toplulukları ile Aydın, Ayvalık, Amasra, Bitlis, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Menemen, Samsun, Urla’dan toplam 23 tiyatro ekibini bir araya getirecek.

“Hayat Sahnede” sloganıyla gerçekleştirilecek olan festival kapsamında, 12-16 Eylül 2018 tarihleri arasında ilçenin pek çok farklı noktasında oyunlar sergilenecek. Festivalde 11 yetişkin, 9 çocuk tiyatro ve 3 sokak oyunu gösterimi yapılacak. Gösterimler, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, Bağlarbaşı pazar yeri, Büyükbakkalköy Meydanı, Beşçeşmeler Meydanı, Adnan Kahveci Parkı ve Başıbüyük Stadyumu’nda yapılacak.

USTA OYUNCULARA ÖDÜL VERİLECEK

12 Eylül Çarşamba günü Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun, “Güneş Kasabası Sirki” adlı çocuk oyunu ve Ayvalık Sanat Fabrikası’nın “Petrol ve Sinekler” isimli oyunuyla başlayacak olan festival programı kapsamında, 15 Eylül Cumartesi saat:19.00’da Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde usta sanatçılara “Emek Ödülleri” verilecek.

Ödül töreninin ardından, ödül alan sanatçılar ile tiyatro ekipleri kortejler halinde Maltepe Meydanı’ndan, Beşçeşmeler Meydanı’na yürüyüş düzenleyecek. Burada ise Anadolu Rock müziğin sevilen isimleri Moğollar grubundan Taner Öngür, Serap Yağız ve Kemal Küçükbakkal konser verecek. Festival, 16 Eylül Pazar günü sahnelenecek oyunların ardından sona erecek.

FESTİVAL PROGRAMI

12 Eylül 2018 Çarşamba

Saat: 13.00 Güneş Kasabası Sirki/Çocuk oyunu) (Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi- Kardelen-1 Salonu)

Saat: 19.00 Petrol ve Sinekler (Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi- Kardelen-2 Salonu)

Saat:20.00 Asterix ve Oburix Tembelliğe Karşı/Çocuk oyunu) (Büyükbakkalköy Meydanı)

Saat:21.45 Yirmibir Onbeş Treni (Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi- Kardelen-1 Salonu)

13 Eylül 2018 Perşembe

Saat:13.00 Renkler Ülkesi/Çocuk oyunu) (Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi- Kardelen-1 Salonu)

Saat:19.00 Galileo’nun Korkunç Düşünceleri! (Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi- Kardelen-2 Salonu)

Saat:20.00 Pinokyo/Çocuk oyunu) (Bağlarbaşı Pazaryeri)

Saat: 21.00 Hürrem Sultan (Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi- Kardelen-1 Salonu)

14 Eylül 2018 Cuma

Saat:13.00 Androcles /Çocuk oyunu (Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi- Kardelen-1 Salonu)

Saat:19.00 Kaynanatör (Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi- Kardelen-1 Salonu)

Saat: 19.30 Kurnaz (Adnan Kahveci Parkı)

Saat: 20.00 Bremen Mızıkacıları/Çocuk oyunu ( Başıbüyük Stadyumu)

Saat: 21.00 Oyuncak Tabanca (Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi- Kardelen-2 Salonu)

15 Eylül 2018 Cumartesi

Saat: 13.00 Ağacın Şarkısı/Çocuk Oyunu (Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi- Kardelen-2 Salonu)

Saat: 14.00 Yedi Kocalı Hürmüz (Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi- Kardelen-1 Salonu)

Saat:16.00 Ömür Qatarı (Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi- Kardelen-2 Salonu)

Saat:19.00 Susam Sokağı/ Çocuk oyunu (Maltepe Meydan)

Saat:20.00 Kortej (Maltepe Meydanı) Konser/ Serap Yağız, Taner Öngür, Kemal Küçükbakkal (Beşçeşmeler Meydanı)

Saat:20.30 Kurnaz (Maltepe Meydan)

Saat: 21.30 Savaş karşıtı Kabare (Beşçeşmeler Meydanı)

16 Eylül 2018 Pazar

Saat: 13.00 Floyd Usta’nın Düşler Atölyesi/Çocuk Oyunu ((Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi- Kardelen-1 Salonu)

Saat:14.00 Yeraltılı (Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi- Kardelen-2 Salonu)

Saat:16.00 Şenlik Çıkmazı (Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi- Kardelen-1 Salonu)

Saat:20.00 Kuvayi Milliye Destanı (Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi- Kardelen-2 Salonu)