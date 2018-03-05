Şehidin adı Beylikdüzü'nde yaşayacak

Beylikdüzü Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığında yapılan mecliste, Afrin şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’yle ilgili önemli mesajlar verildi.

Gündem maddeleri içerisinde bulunan Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki bir parka isim verilmesi hususu görüşüldü. Parka, Beylikdüzülü olan Jandarma Binbaşı şehit Ümit Çelik’in adının verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanan Mart ayı meclisinin 1. oturumu gerçekleşti. Tüm meclis, Türk milletini derin üzüntüye boğan Afrin şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Başkan Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla salonda bulunan kadınlara çiçek takdim etti. İmamoğlu, “Kadınların toplumdaki esas yeri için yapılacak çalışmaların, uygulamaların, en sağlıklı ve kolay şekilde hayata geçirilebileceği ilçelerden biri Beylikdüzü’dür.” mesajını vererek, “Kadının toplum üzerindeki emeğinin, gücünün unutulmadığı, kadına, çocuğa yönelik taciz gibi kötü olayların yaşanmadığı güzel günler diliyorum.” diye konuştu.



Mecliste, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla söz alan Belediye Meclisi’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun kadın üyeleri Muazzez Deniz Çakıroğlu, Nazife Figen Karahan ve Rukiye Doğruyol söz alarak emekçi kadınlar gününün önemine vurgu yaptılar.

Kadına şiddetin ve çocuk istismarının son bulması için gerekli yaptırımların uygulanmasını temenni ettiler. Sekiz gündem maddesinin, altı da komisyon raporunun oylandığı mecliste, 1. 2. ve 4. maddeler oy çokluğuyla, 7. Madde ise oy birliğiyle kabul edildi. 5. ve 6. maddeler oy birliğiyle, 8. madde de oy çokluğuyla ilgili komisyonlara havale edildi.

Komisyondan gelen raporlardaki 9, 10, 12, 13. maddeler oy birliğiyle ve 11. madde ise oy çokluğuyla kabul edildi. 14. ve son madde olan Jandarma Binbaşı Şehit Ümit Çelik’in adının yaşadığı mahalledeki parka verilmesini içeren madde de oy birliğiyle kabul edildi. Meclisin 2. oturumunun ise 9 Mart Cuma günü saat 10.00’da yapılmasına karar verildi.