Çardak Altı Sohbetleri'ne spor ve eğitim konuşulacak

Beylikdüzü Belediyesi 5. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın 7.günü yine dopdolu bir festival programı ile Beylikdüzü halkı ile buluşacak.

Saat 16:00’da yapılacak Listesiz Kitap Mezatı’nın ardından, saat 17:00’da Ümit Nar moderatörlüğünde başlayacak olan Sahaf Söyleşileri’nin konuğu ise Osmantan Erkır olacak.

Saatler 18:00’ı gösterdiğinde ise renkli ve keyifli gösterilere sahne olacak Arda Sel Streetball Turnuvası, Tavla Turnuvası ve Mini Golf Turnuvası ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatacak.

Ardından 19:00’da Yekta Kopan moderatörlüğünde Çardak Altı Sohbetleri başlayacak. Bu yılki teması ‘Eğitim’ olan sohbetin konukları ise Yılmaz Vural, Banu Yelkovan ve Aydın Örs olacak. Söyleşide “Beden Eğitimi ve Sporda Eğitim” konularını ele alınacak.

Çardak Altı Sohbetlerinin hemen ardından ise sevilen sanatçı Gökhan Birben sevilen şarkılarını Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında saat 21:15’de Beylikdüzü halkı için seslendirecek.

TARİH: 5 Eylül Çarşamba

SAAT: 16.00 – 23.30

YER: Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı

ADRES: Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı, Beylikdüzü - İstanbul