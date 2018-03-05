5 Mart 2018 13:28

Maltepe'de aile boyu karikatür sergisi

Maltepe'de aile boyu karikatür sergisi
Maltepe Belediyesi’nin mart ayındaki kültür-sanat etkinlikleri, Ayrancıoğlu ailesinin, “Ayrancıoğlu” isimli karikatür sergisinin açılışıyla başladı.
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Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki serginin açılışına, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Sergide, 2012’de Türkiye'de “Yılın Öğretmeni” seçilen, geçtiğimiz yıl da, Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin’de “2017 Uluslararası En İyi Mizah Sanatçısı Ödülünü” kazanan, karikatür sanatçısı Aşkın Ayrancıoğlu ile oğlu Dağlar Umut, kızı Didar Aşkın ve peyzaj mimarı, animasyon uzmanı kardeşi Behiç Yalçın Ayrancıoğlu’nun eserleri yer alıyor.

Ulusal ve uluslararası yarışmalardan ödüller kazanan eserlerin de yer aldığı sergi, 10 Mart’a kadar Galeri A+B’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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