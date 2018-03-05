Aile boyu karikatür sergisi

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki serginin açılışına, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Sergide, 2012’de Türkiye'de “Yılın Öğretmeni” seçilen, geçtiğimiz yıl da, Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin’de “2017 Uluslararası En İyi Mizah Sanatçısı Ödülünü” kazanan, karikatür sanatçısı Aşkın Ayrancıoğlu ile oğlu Dağlar Umut, kızı Didar Aşkın ve peyzaj mimarı, animasyon uzmanı kardeşi Behiç Yalçın Ayrancıoğlu’nun eserleri yer alıyor. Ulusal ve uluslararası yarışmalardan ödüller kazanan eserlerin de yer aldığı sergi, 10 Mart’a kadar Galeri A+B’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.