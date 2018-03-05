Ali Kılıç: Tapulara bir adım kaldı

Kılıç, “Üç mahallemizde tapulara bir adım kaldı. Maltepe’nin temel sorunlarından bir tanesini, hep beraber oy birliğiyle çözeceğiz” dedi.

Maltepe Belediyesi’nin mart ayı olağan meclis toplantıları başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Ali Kılıç, Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde tapuların dağıtılmasının önünü açacak 1/1000’lik planların, Maltepe Belediye Meclisi’nin mart ayı toplantılarında görüşülmeye başlandığını belirtti.

Üç mahallede tapulara bir adım kaldığını vurgulayan Kılıç, “Çalışma arkadaşlarımızın ortak mücadelesiyle, kararıyla ve iradesiyle, Başıbüyük, Gülsuyu, Gülensu planları, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde son şeklini aldı. Komisyona havale ettikten sonra Allah nasip ederse, Büyükşehir’e gönderip son noktayı koyacağız. Maltepe’nin temel sorunlarından bir tanesini, hep beraber oy birliğiyle çözeceğiz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal olmak üzere, bütün Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine, Maltepe Belediye Meclis üyelerine ve çalışma arkadaşlarımıza, ayrı ayrı teşekkür etmeyi bir borç biliyorum” diye konuştu.

Gülsuyu, Gülensu, Başıbüyük Mahallesi’nin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, görüşülmek üzere İmar Komisyonu’na havale edildiği toplantıda, Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı’ndan hizmet alabilmek amacıyla protokol imzalanmak üzere Belediye Başkanı Ali Kılıç’a yetki verilmesi ile ilgili teklifi de, Sağlık ve Çevre Komisyonu’na havale edildi.