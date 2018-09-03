İmamoğlu: Eğitim ve ibaret alanları siyasi alanlar değildir

Bir aylık meclis tatilinin ardından açılış konuşmasını yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eylül ayında kutlanan milli ve dini günleri Beylikdüzü’nde anarak bir arada yaşamanın keyfini yaşadığını dile getirdi. Başkan Ekrem İmamoğlu ayrıca, 17 Eylül’de başlayacak 2018-2019 eğitim öğretim yılı için de öğrencilere başarılar diledi ve “Eğitim hiçbir siyasi partinin güdümünde olmamalıdır. Eğitim ve ibadet alanları siyasi alanlar değildir.” diye konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nın 1. oturumu, bir aylık meclis tatilinin ardından gerçekleşti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapılan ve eksiksiz katılımın sağlandığı oturumda meclis gündem maddeleri ve AKP’nin 4 adet sözlü önergesi ele alındı. Konuşmasına, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Türkiye’nin istiklal mücadelesinin bir zafer günü olduğunu belirterek başlayan Başkan Ekrem İmamoğlu, “Zafer Bayramı neticesinde Türkiye’nin kuruluş temelleri oluştu. Bu bakımdan bu mücadeleyi veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu milletin geçmişteki mücadelesinde hayatını kaybeden ve bu mücadeleyi veren şehitlere, gazilere Allahtan rahmet diliyorum. Umuyorum ki ülkemiz, milletimiz bir daha böyle bir istiklal mücadelesi vermek zorunda kalmaz.” şeklinde konuştu.



“Eğitim hiçbir siyasi partinin güdümünde olmamalıdır”



Bu yıl 5.’si yapılan Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda yüzbinlerce insanı ağırlamaktan duyduğu mutluluğu da dile getiren Ekrem İmamoğlu, Eylül ayında gerçekleşen, 1 Eylül Dünya Barış Günü, 4 Eylül Sivas Kongresi, 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu ve 19 Eylül Şehitler Gaziler Haftası gibi özel günleri Beylikdüzü’nde anarak bir arada yaşamanın keyfini yaşadığını dile getirdi. Ayrıca 11 Eylül tarihinde Muharrem Ayı’na girileceğini hatırlatan İmamoğlu, 17 Eylül’de başlayacak 2018-2019 eğitim öğretim yılı için de öğrencilere başarılar diledi ve “Eğitim hiçbir siyasi partinin güdümünde olmamalıdır. Eğitim ve ibadet alanları siyasi alanlar değildir.” diye konuştu.



2. oturum Cuma günü saat 10:00’da yapılacak



CHP Grup Sözcüsü Av.Doğan Subaşı ve AK Parti Grup Sözcüsü Mücahit Birinci’nin de söz aldığı oturumda, AK Parti Meclis Grubu’nun sunduğu 4 adet sözlü önergeden ikisi Başkanlık Makamına havale edilirken, diğer ikisine Başkan İmamoğlu tarafından meclise açıklayıcı bilgi verildi. Ayrıca meclis gündem maddelerinden 1. madde meclisin bilgisine sunulurken; 2,3,4,5,6,7,9,10 ve 11. maddeler oy birliğiyle ilgili komisyonlara havale edilmesine karar verildi. 8. madde ise teklif karar olarak oya sunuldu ve oy birliğiyle karar verildi. Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nın 2. oturumu ise 7 Eylül Cuma Saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.