Maltepe sonbahara kültür sanatla merhaba diyecek

Maltepe Belediyesi’nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde eylül ayındaki kültür-sanat etkinlikleri Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Dr. İsmail Keskin’in, “İzlerken İzlenmek” isimli litografi (taş baskı) çalışmalarından oluşan 14. kişisel resim sergisinin açılışıyla başlayacak.

Fotoğraf sanatçısı Emine Ülkerim’in, “Anadolu Işığı, Anadolu Alevileri” ve fotoğraf sanatçısı Ali İhtiyar’ın, “Toroslar’da Bir Efsane: Karatepe Aslantaş” belgeseli için çektiği fotoğraflardan derlenen “Halet ile Nail” isimli sergileri de, fotoğraf meraklılarıyla buluşacak. Çin Sanat Akademisi’nde yüksek lisans eğitimine devam eden İspanyol sanatçı Angel Peris’in, “Kağıda Nefes Veren An”, ressam Kemal Derman’ın “Yedi Renk Anadolu” isimli resim sergileri de, eylül ayında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

“YOL KENARI” SOHBETİ

Tayfun Pirselimoğlu'nun yazıp yönettiği ve 37. İstanbul Film Festivali’nden iki ödülle dönen, “Yol Kenarı” isimli filminin gösteriminin ardından, yönetmeniyle keyifli bir sinema sohbeti yapılacak. Yönetmen Kurtuluş Özgen’in üstlendiği “Halet Çambel ve Nail V.Çakırhan” belgeseli, yönetmen Aylin Eren’in “Toroslar’da Bir Efsane: Karatepe Aslantaş” belgesellerinin gösterimleri yapılacak. Oyuncu, yönetmen- yazar Nazif Uslu ve Tamer Levent, “Sanata Evet” isimli etkinlikle, izleyicilerin karşısına çıkacak.

TİYATRO FESTİVALİ

Maltepe Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği, “Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali”, 12-16 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. “Hayat Sahnede” sloganı ile düzenlenecek festivalde Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sırbistan ve Ukrayna’dan tiyatro toplulukları ile Aydın, Ayvalık, Amasra, Bitlis, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Menemen, Samsun, Urla’dan 22 tiyatro grubu konuk edilecek.

Klasik müziğin vazgeçilmez bestecilerinden S. Rachmaninov’un eserlerinin yorumlanacağı Rachmaninov Anatolian Project konserinde Güldiyar Tanrıdağlı, Ertan Tekin, Cenk Erdoğan, Erkut Cantürk, unutulmaz bir müzik ziyafeti çekecek. Utku Asan, piyano resitaliyle müzikseverler ile bir araya gelecek. Yolcu Tiyatro “Kürklü Venüs” isimli oyunuyla sahne alacak.

“ENEL AŞK” USTA İSİMLERİ BULUŞTURACAK

Muharrem ayı nedeniyle düzenlenecek “Enel Aşk” isimli anma programı, Menderes Samancılar, Metin Uca, Ayfer Vardar ve Mazlum Çimen’i aynı sahnede bir araya getirecek.

“Bozkırın Tezenesi” Neşet Ertaş, ölümünün 6. yılında düzenlenen programla anılacak. Programda Neşet Ertaş’ın kardeşi Ali Ertaş, Mustafa Tatlıtürk, Haşimi Aslıhak, Gazi Özdemir, Gül Kardeşler, Filiz Duyar yer alacak. Şair-gazeteci, oyuncu ve çevirmen Ülkü Tamer için de anma programı düzenlenecek.