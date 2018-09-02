Yürüyen merdivenlere haczin sebebi belli oldu

İstanbul Levent'teki lüks alışveriş merkezlerinden Metrocity'de, AVM'nin sahiplerine ait bir şirketin ödenmeyen 3.5 milyon liralık borcu olduğu gerekçesiyle, yürüyen merdivenlere haciz geldi.

Merdivenler yerinden söküldü, yürüyen merdivenleri kullanamayan vatandaşlar, görevliler tarafından merdivenlere yönlendirildi.

Levent’teki Metrocity AVM’de yürüyen merdivenler, alacaklı bir faktoring firmasının aldırdığı haciz kararı sonrası söküldü.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, AVM’nin sahiplerine ait bir şirketin ödenemeyen 3.5 milyon liralık borcu nedeni ile yürüyen merdivenlere haciz kararı uygulandı.



Alacaklı şirket, Metrocity AVM’nin sahiplerine ait olan Bursa’da doğalgaz çevrim santrali bulunan BİS Enerji A.Ş.’den olan alacakları için icra takibi başlattı.

Merdivenlerin bir kısmı haciz kapsamında sökülerek AVM’nin içinde tutuldu. Söküm işlemi yapıldıktan sonra ödeme yapıldığı; ancak sökülen merdivenlerin henüz takılmadığı belirtildi.