Sarıyerliler Barışa Çağrı Festivali’nde buluştu

Sarıyerliler 9. Barışa Çağrı Festivali’nde buluştu. Festivalde 25. yılını kutlayan Kardeş Türküler’e birçok sanatçı eşlik etti.

Sarıyerliler 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde bu yıl 9. kez düzenlenen Barışa Çağrı Festivali’nde buluştu. Sarıyer Belediyesi tarafından Maslak Volkwagen Arena’da ücretsiz olarak düzenlenen festivale binlerce kişi katıldı.

Festivalde bu yıl 25. yılını kutlayan Kardeş Türküler’e Ayşenur Kolivar, Ceylan Ertem, Mikail Aslan, Onur Şentürk, BGST Dansçıları, Çıplak Ayaklar Kumpanyası ve Tahribat-ı İsyan grubu da eşlik etti.

Sarıyerliler festivalde 700. haftalarında oturma eylemleri yasaklanan ve saldırıya maruz kalan Cumartesi Anneleri’ne ve Dersim’de çıkan orman yangınlarına ses verdi.