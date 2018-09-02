Silivri diken üstünde!

İki mahallede bulunan 3 bin 500 hayvan sabah saatlerinden itibaren aşılanacak. İstanbul'da dün şarbon şüphesiyle 22 kişi Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuru yaptı.

Yapılan başvuruların ardından kurbanın alındığı Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri karantina altına alındı. Jandarma ekipleri kurbanın alındığı mahallelerde araştırmalarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinde ise bölgede bulunan 3 bin 500 hayvanın aşılanacağı öğrenildi.

BESİCİLER UYARILDI

İstanbul Silivri 'de Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri şarbon şüphesi nedeniyle karantina altına alındı. Değirmenköy, Gümüşyaka, Çeltik ve Çantaköy’de bulunan 3 bin 500 hayvan aşılanacak.

İstanbul'da dün şarbon şüphesiyle 22 kişi Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuru yaptı. Yapılan başvuruların ardından Çanta Köyü'ndeki Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri karantina altına alındı. Jandarma ekipleri Sancaktepe'de kurbanın alındığı çiftliği belirleyerek inceleme başlattı.

Çiftlik evinin kireçlendiği görülürken jandarmanın bekleyişi devam ediyor. Çanta köyü Sancaktepe Mahallesi'nde yapılan anonsta, "Bölgemizde şarbon hastalığı tespiti olduğundan besicilerin büyükbaş havyvanlarını dışarı salmaması ve aşı yapılacağı duyurulur" denildi.

BAKAN KOCA: 6 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Silivri 'deki şarbon vakasına ilişkin, şarbon olduğu belirlenen hayvanla temas eden 48 kişiden 6'sında deri lezyonu tespit edildiğini ve hayati tehlikesi bulunmayan bu kişilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Silivri 'de şarbon olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği tespit edilen 48 kişinin muayene ve tetkik amacıyla hastanelere davet edildiğini aktardı.

TABURCU EDİLEN AYAN'DAN AÇIKLAMA

İstanbul'daki Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda insanın başvurduğu bildirildi. Kurban Bayramı nedeniyle memleketi İzmit'e gittikten sonra bacağında çıkan yara nedeniyle doktora başvuran Onur Ayan (27) işyeri hekiminin şarbon olabileceğini söylemesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şarbon şüphesiyle yatanlardan bir tanesi olan Ayan, "Kurban Bayramı dönüşü memleketten gelince bir sivilce gördüm sağ bacağımda. Kaşımaya başladım ama kızarıklık arttı. İşyeri doktoruma gösterdim. O da şarbon olabileceğini söyledi ve hemen hastaneye gönderdi. Kurban etini yemedim ama temas ettiğimde çıktı. Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne sevk edildim sonrasında" dedi. Aynı serviste yatan birkaç kişinin daha olduğunu söyleyen Ayan, aynı serviste yatan bir de kasap olduğunu, bazı hastaların yedikleri etten zehirlendiğini ancak birçok kişinin et ile temasının ardından şarbona yakalandıklarını belirtti.