Şişli Endüstri Meslek Lisesi her an çökebilir!

CHP’nin gazeteci milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabından isyan etti: “Yapılan kazılar yüzünden 400 öğrenci ile öğretmen ve personelin can güvenliği yok! Okul her an çökebilir!”…

Taş Yapı’nın Şişli Kaptanpaşa Residence projesi için yürütülen inşaat faaliyetleri, 400 öğrencinin halen eğitim gördüğü Şişli Endüstri Meslek Lisesi’ni her an yıkılabilir hale getirdi.

Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle, okulun hemen yanında korkutan görüntü oluştu. Okulda eğitim gören 400 öğrenci, inşaatın temel atma çalışmaları sebebiyle oluşan uçurumdan dolayı tedirgin oldu.Toprak kaymasının meydana geldiği alan, havadan da görüntülendi.

Hürriyet‘in haberine göre, Şişli Belediyesi’nin bulunduğu alanın arkasında yer alan ve Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı’nın arazisinde başlatılan AVM ve rezidans çalışmaları, Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören yaklaşık 400 öğrenci ve velilerde korku yarattı. Temel atma çalışmaları sırasında toprak kaymasının meydana gelmesi velileri endişelendirdi.Havadan da görüntülenen alanda bulunan Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nde öğrenciler eğitim görmeye devam ediyor.





Barış Yarkadaş: “Okul her an çökebilir!”

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da okulun havadan çekilmiş fotoğraflarını resmi Twitter hesabından paylaşarak isyan etti. “Okulun yerine AVM yaptırmayın, diye defalarca uyardık; dinlemediler” diyen Gazeteci-Milletvekili Yarkadaş, “Okul her an çökebilir” uyarısında bulundu. İşte Yarkadaş’ın o tweet’i:

AKP'yi, 'Şişli Endüstri Meslek Lisesi'ni yandaşa peşkeş çekmeyin, okulun yerine AVM yaptırmayın' diye defalarca uyardık; dinlemediler. Gelinen noktada, yapılan kazılar yüzünden 400 öğrenci ile öğretmen ve personelin can güvenliği yok! Okul her an çökebilir! AKP ise vurdumduymaz. pic.twitter.com/hu9J69fok2 — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 4 Mart 2018

Şişli Kaptanpaşa Residence projesinin özellikleri neler?

Toplam arazi alanı: 20,298 m²

Toplam inşaat alanı: 237,162 m²

Yerleşim alanı: 52,211 m²

Alışveriş merkezi alanı: 19,171m²

Otel alanı: 30,532 m²

Diğer alan (Aktivite alanı): 19,520 m²

Otopark alanı: 115,737 m²

Yeraltı alanı: 160,334 m²

Yer üstü alanı: 76,828 m²

Yeraltı: 12 kat

Yer üstü: Zemin kat + 61 kat

Maksimum Bina Yüksekliği: 216,20 metre