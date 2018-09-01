Kadıköy’de 'Barış Konseri’ne yasak

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle bugün Göztepe Özgürlük Parkın’da gerçekleştirilmesi planlanan Bandista konseri, kaymakamlığın talimatı ile yasaklandı.

Özgürlük Parkı'nda yapılması planlanan etkinliğin yasaklanması üzerine, Kadıköy Barış Platformu tarafından, Kadıköy Khalkedon Meydanı’nda müzik dinletisi yapılacağı açıklandı.

"MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Kadıköy Kaymakamlığı'nın yasak kararında, "01.09.2018 günü saat 19:30'da Göztepe Özgürlük Parkı Barış Konseri adı altında etkinlik düzenleneceği bilgisine ulaşılmıştır. Söz konusu yer; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında ilan edilen toplantı yeri olmadığından dolayı, 2911 sayılı Kanunun 17. ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 32/ç. maddeleri çerçevesinde Kaymakamlığımızca MÜSAADE edilmeyecektir." dendi.

Khalkedon Meydanı’nda da gerçekleştirilmek istenilen etkinlik öncesi meydan polis ablukasına alındı.

Kaymakamlığın yasak kararının ardından Barış Bloku Eş Sözcüsü Bahadır Altan Twitter hesabından “Kaymakam neşemizi bozamaz, konser Kadıköy’ün bütün sokaklarında bu akşam” dedi.

Kadıköy Halkevleri de “Bizi barış şarkılarımızı söylemekten men edemezsiniz” açıklamasında bulundu.