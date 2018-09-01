İstanbul'da yeni tehdit!

Hürriyet’ten Aysel Alp’ın haberine göre, en yakın tarım arazisine uzaklığı 500, hayvancılık sahasına uzaklığı 735, yerleşim yerlerineuzaklığı ise 866 metre olmasına karşın proje için “ÇED gerekli değildir” kararı da çıktı.



Patlayıcı kullanılacak

Daştan Madencilik’in, Valiliğe sunduğu proje dosyasına göre, ocaktan yılda 550 bin ton kalker çıkarılacak. Gerekli durumlarda patlayıcı maddeler kullanılacak.

Meşe, gürgen, kayın ve karaçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alan ve tarım arazilerinin olduğu 93 hektarlık alanın 27,6 hektarlık alanında ocak dışında kırma ve eleme tesisi de yapılacak.

Kalker için yol

60 kilometrelik sahil şeridi bulunan Şile’nin Kervansaray Köyü’ndeki ocaktan çıkan kalkeri taşımak için yol da açılacak. Projenin ömrü ise 24 yıl olarak hesaplandı.