Ataşehir Belediyesi projelerini uygulamaya devam ediyor

Ataşehir Belediyesinin Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, Ataşehir’de yaşayan engelli vatandaşlar ve ailelerinin tatil yapmalarını sağlamak için bu yıl 3 tur halinde düzenlenecek olan “Engelsiz Kamp”ın ilk turu 1 Eylül Cumartesi günü saat 08.00’de belediye binasının önünde gidecekleri yere iki otobüsle hareket ettiler.

Yetmiş kişilik ilk kafileyi tatile yolcu eden Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Kayhan, Ataşehir Belediyesi Ulaştırma Müdürü Barış Argunşah ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar, keyifli ve mutlu bir tatil dilediler.

Ataşehir ilçe sınırlarında ikamet eden engelli çocuklar ve ailelerini deniz, havuz ve tabiatla buluşturan projeyle bu yıl 210 kişi Çanakkale Küçükkuyu’da engellilere uygun bir tatil köyünde ücretsiz olarak 5 gecelik kamp yapacak.

Engelsiz Kamp tatilinin, deniz ve doğa manzarasıyla engelli ve ailelerinin rehabilitasyonuna yardımcı olması amaçlanıyor.

“ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ÇALIŞIYORUZ”

İlk kafileyi yolcu etmek için gelen Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Kayhan, Ataşehir Belediyesinin Sosyal Sorumluluk Projeleri ile ilgili gazetemize şu açıklamayı yaptı: “ Bu proje 0n yıldan beri uygulamaya çalıştığımız projelerin bir parçası. Biz Ataşehir Belediyesini kurduğumuz zaman Belediye Başkanımız Sayın Battal İlgezdi’nin talimatıyla sıradan bir belediyecilik yapmamak kararını almıştık. Nedir bu sıradan belediyecilik? Çöp toplarsınız, park ve bahçe düzenlemeleri ve benzeri işler yaparsınız. Oysa çağdaş belediyecilik bu değil. Çağdaş belediyecilik insanlara ne kadar dokunuyorsunuz, ne kadar sosyal projeler uygularsınız, dezavantajlı grupların hizmetinde ne kadar varsınız? Bunlarla ölçülür çağdaş belediyeciliğin anlayışı” dedi.

“BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN ÜRETTİĞİMİZ SOSYAL PROJELERDİR”

Çağdaş belediyecilik anlayışı ile bugüne kadar neler yaptıklarını sıralayan Kayhan; “ Bizim için önemli olan temizlik, asfalt, park ve bahçeler değil, ürettiğimiz sosyal projelerdir. Bunlardan bir kaçını sıralarsak, örneğin üzerinde Ataşehir Belediyesi ismi ve amblemi bulunmayan kaplarımızla günde 2500 kişiye aş evimizden yemek veriyoruz. Madde bağımlılarında ailelerde farkındalık oluşturmak ve madde bağımlısı çocukları da bu bağımlılıktan kurtarmak için Avrupa Birliği ile ortak projemiz halen devam ediyor. Kadın istihdamı projemiz var bunlar devam ediyor. Meslek edindirme ve hobi kurslarımız devam ediyor. Sadece bu yıl çocuklarımız spor, sanatla ve kültürel etkinlikle ilgili eğitim alan çocuk sayısı 7 bin. Bu sayıyı 10 yıla vurduğumuzda on binlerce çocuğa denk geliyor. Yine hem liselerde hem ortaokullarda tüm eğitim gruplarına takviye eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Sağlık hizmetlerimiz çok kaliteli bir şekilde hizmet veriyor. Engelli vatandaşlarımızı taşıma hizmetlerimiz, yaşlı bakıma muhtaç vatandaşlarımızın sağlıkla ve bakımlarıyla ilgili hizmetlerimiz devam ediyor” şeklinde ifade etti.

“BU YIL 210 ENGELLİ AİLELERİYLE BİRLİKTE TATİL YAPACAK”

Bugünkü projenin dezavantajlı gruplara yapılan hizmetlerin bir parçası olduğunu söyleyen Kayhan; “Bu projeyle bu yıl için 210 engelli vatandaşımızı ailesiyle birlikte Ataşehir Belediyesi’nin Küçükkuyu da kiraladığı otelde birer hafta süreyle tatil yapmalarını sağlamak. Bu gruplarla birlikte giden görevli arkadaşlarımız denize girmelerinin yanı sıra imkânları ve fırsat buldukları oranda doğal ve tarihi yerlerini de gezdirecekler. Bu projelerinin sonunda arkadaşlarımızın mutluluklarını gördüğümüzde bizde doğru bir iş yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşamış olacağız. Bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarımı ve bu talimatı bize vererek sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçmesini sağlayan Belediye Başkanımız Battal İlgezdi’ye teşekkür ederim” diye konuştu.