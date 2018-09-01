1 Eylül 2018 09:56

İstanbul'da TOMA devrildi

İstanbul'da TOMA devrildi
Fatih'te virajı alamayan TOMA devrildi. Kazada TOMA'da bulunan polisler yara almadan kurtuldu.
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Kaza saat 07.30 sıralarında Fatih Topkapı Altgeçidi Merter istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki TOMA virajı alamayınca devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TOMA'nın içinde bulunan polisler kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken TOMA'yı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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