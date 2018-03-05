5 Mart 2018 08:56

Karaköy-Kadıköy vapur seferleri durdu

Karaköy-Kadıköy vapur seferleri durdu
Karaköy vapur iskelesinde vapurların bağlandığı 'baba' koptu.
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Karaköy vapur iskelesini karaya bağlayan 'baba'nın kopması sonrası seferler durduruldu. Karaköy - Kadıköy ve Kadıköy - Karaköy vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

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