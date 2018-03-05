Karaköy vapur iskelesini karaya bağlayan 'baba'nın kopması sonrası seferler durduruldu. Karaköy - Kadıköy ve Kadıköy - Karaköy vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
5 Mart 2018 08:56
Karaköy-Kadıköy vapur seferleri durdu
Karaköy vapur iskelesinde vapurların bağlandığı 'baba' koptu.
-
Mahkemeden 'damada' kötü haber
-
Lüks villalara tombala baskını
-
Karaköy-Kadıköy vapur seferleri durdu
-
Ataköy'de alt geçidi su bastı
-
Danıştay'dan flaş 3. Havalimanı kararı
-
İstanbul'da dolu ve yağmur: Meteoroloji'den bir uyarı daha!
-
İstanbul'da büyük su kesintisi
-
İnternet erişimli canlı konferanslar büyük ilgi görüyor
-
Şehir Hatları seferlerine düzenleme
-
Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerin boyutu belirlendi