5. Barış ve Sevgi Buluşmaları Beylikdüzü'nde başlıyor

Beylikdüzü’nde, bu yıl 5.’si düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kortej Yürüyüşü ve Tuğba Yurt konseri ile başlıyor.

30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı’nda yapılacak buluşmalarda, İstanbullular’ı yine dopdolu bir program bekliyor. Çardak Altı Sohbetleri’nden Sahaf Söyleşileri’ne, konserlerden sportif etkinlik ve turnuvalara uzanan geniş yelpazede bir içeriğe sahip olan 5. Barış ve Sevgi Buluşmaları, 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu’nun 96. Yıldönümü’nde Koray Avcı konseri ile final yapacak.

Beylikdüzü Belediyesi 5. Barış ve Sevgi Buluşmaları, bu yıl da renkli ve dopdolu programıyla İstanbullular’a unutamayacakları bir festival yaşatacak. 5. Barış ve Sevgi Buluşmaları, 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı Kortej Yürüyüşü ile başlayan 5. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın açılışı Tuğba Yurt konseriyle yapılacak. Geçen yıl “Adalet” temasıyla yapılan Çardak Altı Sohbetleri’nde bu kez tema “Eğitim” olacak. Çardak Altı Sohbetleri’nde; Sunay Akın’dan Ahmet Ümit’e, Levent Üzümcü’den Aydın Örs’e birbirinden değerli isimler, eğitim konusunu tüm boyutlarıyla konuşacak. Sahaf Festivali kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Sahaf Söyleşileri’nde ise Sevin Okyay, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Meriç gibi tanınmış isimlerin katılımıyla ‘Kadıköy Sahaflığı’ndan Türkiye’de Polisiye Romana, Müzikli Türkiye Tarihi’nden Semavi Eyice ve Kütüphanesi’ne kadar birçok konu derinlemesine ele alınacak. Festivalde ayrıca; 3 - 8 Eylül tarihleri arasında, Mini Golf, Streetball, Tavla Turnuvaları gerçekleşecek. İstanbullular’ı, bu yıl beşincisi düzenlenecek Barış ve Sevgi Buluşmaları’na davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Dünyanın her yerinde, hayatın her alanında barışın hakim olmasını dileyenlerin, sevginin değerine inananların kalbi 5 yıldır Beylikdüzü’nde atıyor. Gelin, siz de bu büyük mutluluğun bir parçası olun.” dedi.

Çardak Altı Sohbetleri’nin Bu Yılki Teması “Eğitim”

Sevgi ve Barış Buluşmaları’nda bu yıl Çardak Altı Sohbetleri’nin teması “Eğitim”… Söyleşiler; 31 Ağustos - 9 Eylül tarihlerinde, 19.00 - 20.30 saatleri arasında, Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde yapılacak. Sinan Meydan, Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu, Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Sunay Akın, Ahmet Ümit, Levent Üzümcü, Cihat Şener, Tayfun Atay, Prof. Dr. Belma Tuğrul, Yılmaz Vural, Aydın Örs, Barış Kuyucu, Prof. Dr. Acar Baltaş, Deniz Bayramoğlu, Emin Çapa, Cem Mumcu, Feyza Altun, Ahmet Naç, Ali Poyrazoğlu, Prof. Dr. Betül Tanbay, Irmak Zileli ve Dilara Koçak’ın konuk olacağı Çardak Altı Sohbetleri’nde ‘Cumhuriyet Tarihinde Eğitim, Köy Enstitüleri ve Bugün; Eğitimde İsimler, Öyküler, Değerler; Çocuk ve Eğitim, Evrensel Eğitim; Yenilikçi Eğitim, Tarihte Eğitim, Sınav Psikolojisi Nasıl Aşılır; Beden Eğitimi, Sporda Eğitim; En Doğru Model Hangisi, Nasıl Çözebiliriz; Yurttaşlık Bilgisi, Eğitimde Kadın, Pozitif Ayrımcılık; Sanatta Eğitim, Eğitimde Başarıya Giden Yol Nereden Geçiyor ve Eğitimde Matematiğin, Antropolojinin, Yazarlığın, Beslenmenin Rolü’ başlıkları altında eğitim konusu enine boyuna konuşulacak. Siyasi Liderlerle Sohbet etkinliği, bu yıl da tüm siyasi partilerin Beylikdüzü ilçe başkanları ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek.

Sahaf Söyleşileri’nde Tanınmış Yazarlar Kitapseverlerle Buluşacak

Festival kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Sahaf Söyleşileri ise Ümit Nar’ın moderatörlüğünde, 31 Ağustos - 9 Eylül tarihlerinde, 17.00 - 18.30 saatleri arasında yapılacak. Cengiz Özdemir, Ozan Sağsöz, Ceren Sungur, Mehmet Ö. Alkan, Ahmet Mümtaz Taylan, Hakan Günday, Emin Nedret İşli, Olgay Söyler, Osmantan Erkır, Erol Üyepazarcı, Sevin Okyay, Murat Meriç, Galip Dursun, Işın Beril Tetik, Demokan Atasoy ve Lütfi Seymen gibi isimlerin konuk olacağı Sahaf Söyleşileri’nde; ‘Yeni Medya-Eski Edebiyat, Tarih, Barış ve Türkiye’de Sol, Edebiyat ve Sinema, Semavi Eyice ve Kütüphanesi, Anadolu İnanç Tarihinde Destan Geleneği, Bir Koleksiyonerlik Hikayesi, Türkiye’de Polisiye Roman, Müzikli Türkiye Tarihi, Vampirler, Kadıköy Sahaflığı ve Sahaf Argosu’ başlıkları altında keyifli sohbetler gerçekleştirilecek.

Sportif Etkinlikler, Keyifli Dakikalara Sahne Olacak

5. Barış ve Sevgi Buluşmaları, sporseverler için hem çekişmeli hem de keyifli dakikalara sahne olacak. 3 - 8 Eylül tarihlerinde, saat 18.00 - 20.00 arasında yapılacak Mini Golf, Streetball ve Tavla Turnuvaları, büyük çekişmeye sahne olacak. Festivalde ayrıca; 3 Eylül’de ise 18.00 - 19.00 saatleri arasında Taebo Show ve Zumba Show yapılacak.

Sevilen Sanatçılar Sahne Alacak

5. Barış ve Sevgi Buluşmaları konser programlarında sevilen sanatçılar, Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda, her akşam 21.15’te, Beylikdüzü halkı ile buluşacak. İlk konser, Tuğba Yurt’un 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri ile başlayacak. 30 Ağustos - 9 Eylül arası gerçekleşecek konserlerde ‘İlyas Yalçıntaş, Fatma Turgut, Derya Uluğ, Çılgın Sedat, Haluk Gülsoy, Elif Buse Doğan, Gökhan Birben, Manuş Baba, Sıla, Ziynet Sali’ gibi sevilen isimler sahne alacak. Festivalin finalini, 9 Eylül Pazar günü, Koray Avcı yapacak. İzmir’in Kurtuluşu’nun 96. Yıldönümü, Koray Avcı konseriyle coşku içinde kutlanacak.