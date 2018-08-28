İBB'den tartışma yaratacak özel okul kararı!

İBB, 10 dönümlük araziye devlet okulu yerine özel koleji için imar onayı verdi.

Sözcü'nün haberine göre, devlet okulu yapılması için bir AVM'nin kamuya bıraktığı Üsküdar Bulgurlu'daki 10 dönümlük arazi üzerinde 6 yıldır imar planlarına aykırı bir şekilde özel kolej faaliyet gösteriyordu. Özel kolejin imara uygun hale getirilmesi için hazırlanan plan değişikliği haziran ayı İBB Melis oturumunda gündeme gelmişti. Plan değişikliğine ilişkin hazırlanan raporda, söz konusu parselde 2012 yılından bu yana faaliyet gösteren Özel Acıbadem Koleji'nin yer aldığı belirtilerek bu parselin planlarda “ilkokul ve yol” yapılmak üzere yani devlet okulu yapılmak üzere ayrıldığı kaydedildi. Parselde özel kolej bulunduğu için parselin fiili durumuyla uyumlu olmaması nedeniyle imarının “özel eğitim alanı” olarak değiştirilmesi istendi. Plan değişikliği talebi 12 Haziran 2018 tarihli İBB Meclisi'nde oya sunulduğu sırada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. CHP grubunun “devlet okulu arazisi, özel koleje peşkeş çekiliyor” diyerek karşı çıktığı plan değişikliği AKP tarafından geri çekildi.

AKP OYLARI İLE KABUL EDİLDİ

İBB Meclisi'nde çok nadiren yaşanan bu durum sonrasında imar dosyasının tekrar ele alınıp bazı düzeltmeler yapılması bekleniyordu. Ancak dosya 10 Temmuz tarihli İBB Meclis oturumunda hiçbir değişiklik yapılmadan aynen tekrar gündeme geldi.

Plan değişikliği ilgili komisyon raporunda yapılan değerlendirmede ilkokul ve spor alanı azaltılırken özel eğitim alanının artırıldığına dikkat çekildi. İlgili komisyonlar bir ay önce tepkiler üzerine geri çektiği plan değişikliğini aynen kabul etti. 6 yıldır tartışma konusu olan kolej, AKP grubunun oyları ile yasal zemine kavuştu.