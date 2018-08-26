İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 21.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumunda oynanacak Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor müsabakası nedeniyle bazı yolların saat 18.15’ten itibaren trafiğe kapatılacağı belirtildi.
26 Ağustos 2018 23:43
İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı
İstanbul'da, yarın oynanacak Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Çok Okunanlar
-
İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı
-
İstanbul Yeni Havalimanı'na bagaj hamlesi
-
Bugün ve yarın metro sefer saatlerinde değişiklik
-
Cengiz İnşaat, ağaç katliamı yapmak için izin istedi
-
İstanbul'da halk otobüsü devrildi
-
Acı haber iki gün sonra geldi
-
Şile'de uyarılara aldırış etmeden denize girdiler
-
Şile'de denize girmek yasaklandı!
-
Beylikdüzü Belediyesi'nden kavurma ikramı
-
Eminönü'nde vapur izdihamı