İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul'da, yarın oynanacak Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 21.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumunda oynanacak Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor müsabakası nedeniyle bazı yolların saat 18.15’ten itibaren trafiğe kapatılacağı belirtildi.