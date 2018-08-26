Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:
"Yolcularımız, 26 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor ve 27 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak Galatasaray-Alanyaspor maçı nedeniyle tüm hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00'e kadar uzatılacaktır. Tüm takımlarımıza başarılar ve iyi yolculuklar dileriz."
26 Ağustos 2018 15:42
Bugün ve yarın metro sefer saatlerinde değişiklik
Metro İstanbul, bugün ve yarın oynanacak maçlar dolayısıyla tüm hatlarda seferlerini saat 01.00'e kadar uzattı.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:
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