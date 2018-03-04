İstanbul'da dolu ve yağmur: Meteoroloji'den bir uyarı daha!

İstanbul'da bazı bölgelerde dolu ve sağanak yağmur etkili oluyor.

Küçükçekmece'de önce yağmur ardından da dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı kısa sürdü. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalara karşı uyardı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün il genelinde yer yer kuvvetli (20-40 Kg/m2) olması öngörülüyor.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BU KENTLERE DE UYARI GELDİ

Meteorolojinin twitter hesabından bugün yapılan açıklamada ise İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Batı Karadeniz,Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır ve Batman'a kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Sıcaklık kuzey kesimlerde 2 ila 8 derece azalacak.