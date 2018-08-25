Acı haber iki gün sonra geldi

Şile'de boğulmak üzere olan ablasını kurtarmak için girdiği denizde kaybolan 18 yaşındaki Kezban Kocalı'nın cenazesine ulaşıldı.

DHA/ Perşembe günü iki kız kardeş ailesiyle birlikte piknik yapmak için gittikleri Şuayipli Mahallesi İncir ağızı mevkiinde denize girdi. Bir süre sonra dalgalara kapılan genç kızlar çığlık atmaya başladı. Kıyıda bulunan baba kızlarının sesini duyup denize koştu.

İlk olarak Kezban Kocalı’yı kurtaran baba kızını kıyıya çıkardıktan sonra diğer kızı Elif Kocalı’yı kurtarmak için denize döndü. Bu sırada kardeşinin çığlıklarına dayanamayıp suya giren Kezban Kocalı, dalgaların arasında kayboldu. Babası tarafından sudan çıkarılan Elif Kocalı ise Şile Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İki gün süren arama çalışmalrının ardından Kezban Kocalı’nın cesedi denizde kaybolduğu yerin yaklaşık 50 metre uzağında Çivi Ağzı bölgesinde Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timleri tarafından bulundu. Kocalı’nın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.