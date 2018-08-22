22 Ağustos 2018 22:25

Eminönü'nde vapur izdihamı

Eminönü'nde vapur izdihamı
BAYRAM'ın 2'inci gününde Eminönü Vapur iskelesinde izdiham yaşandı.
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DHA - Akşam saatlerinde, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na vapurla geçenlerin fazlalığı nedeniyle deniz ulaşımının merkezi konumundaki Eminönü İskelesi doldu taştı. Caddeye kadar taşan vapur kalabalığı geç saatlere kadar sürdü.

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