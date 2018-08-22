DHA - Akşam saatlerinde, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na vapurla geçenlerin fazlalığı nedeniyle deniz ulaşımının merkezi konumundaki Eminönü İskelesi doldu taştı. Caddeye kadar taşan vapur kalabalığı geç saatlere kadar sürdü.
22 Ağustos 2018 22:25
Eminönü'nde vapur izdihamı
BAYRAM'ın 2'inci gününde Eminönü Vapur iskelesinde izdiham yaşandı.
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