İnternet erişimli canlı konferanslar büyük ilgi görüyor

Belediye Kütüphaneleri’nde, interaktif olarak on beş günde bir düzenlenen canlı konferanslara vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri’nde, Herkes İçin Kütüphane (HİK) Projesi kapsamında düzenlenen uzaktan erişimli canlı konferanslarla vatandaşlara doğru bilgiye hızlı erişim imkanı sağlanıyor.

Merak Edilen ve Güncel Konular İşleniyor

“Kadın Sağlığı Platformu ve Herkes İçin Sağlık Platformu konferansları, sosyal medya kullanımı, sağlık, psikoloji ve çocuk gelişimi” konularında internet üzerinden gerçekleştirilen konferanslarda, vatandaşlar, uzmanlardan merak ettikleri konular hakkında bilgi alıyor.

Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri, Bilgiye Erişim İçin En Doğru Adres

Konferansları, internet üzerinden canlı olarak Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri’nde bulunan veri tabanından izleyen vatandaşlar, konferansın “soru-cevap” bölümünde konuşmacıya akıllarına takılan konuları ve soruları sorup cevaplarını anında alabiliyorlar. Aynı zamanda diğer katılımcıların da sordukları soruları ve verilen cevapları görebiliyorlar. Ayrıca; arşiv veri tabanından, canlı olarak izleyemedikleri “ağız ve diş sağlığı korunma yaklaşımları, alzheimer nedir ve nasıl korunuruz, anneler ve çocukları, çocuklarda gelişim ve beslenmenin önemi, menopoz dönemi sağlık sorunları, sağlıklı beslenme önerileri, sağlıklı yaşlanma, şeker hastalığı, kadına yönelik şiddet ve önleme programları,” konulu konferansları da izleyebiliyorlar.

5 Martta, ‘Cocuk İstismarınının Engellenmesi’ Konusu Konuşulacak

Alanında uzman öğretim görevlileri tarafından gerçekleştirilen canlı konferanslar dizinde, 5 Mart pazartesi günü, “Çocuk İstismarının Engellenmesi” konusu işlenecek. Prof. Dr. Betül Ulukol ile interaktif olarak gerçekleştirilecek konferansı, vatandaşlar, Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri’nden izleyebilirler.