Beylikdüzü'nde en temiz kurban çadırına altın ödülü

Dereceye girenlerin altın ve madalyayla ödüllendirildiği törende, temiz çadır sahiplerine özenlerinden dolayı teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Biz iddialıyız İstanbul’un en güzel kurban kesim alnını burada hazırladığımızı düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından, Yakuplu Mahallesi Ambarlı Tır Parkı’nda kurulan Modern Kurban Satış ve Kesim Yeri bayrama hazır. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, Beylikdüzü İlçe Tarım Müdürlüğü ve Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce muayeneleri yapıldıktan sonra evrakları kontrol edilerek alana alındı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekimlerin de görev aldığı alanın ilaçlama, temizleme, bakım ve alt yapı gibi tüm gerekli işlemleri tamamlandı. Tüm bu işlemlerin yanı sıra, alanda günde 4 defa dezenfeksiyon uygulaması da yapılıyor.

Dereceye girenler altın ve madalyayla ödüllendirildi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bizzat incelemelerde bulunarak kontrollerini sağladığı alanda Beylikdüzü Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği “En Temiz Çadır” sahipleri de ödüllendirildi.

Büyükbaş ve küçükbaş çadır sahiplerinin ödüllendirildiği törende; 1.ye tam, 2.ye yarım, 3.ye çeyrek altın ve 4.ye gram altın ve madalyaları Başkan Ekrem İmamoğlu tarafından takdim edildi. Temiz çadır sahiplerine özenlerinden dolayı teşekkür eden Ekrem İmamoğlu, “Burada 4.yılımızı tamamladık Amacımız şehrin dışında uygun bir yer bulmaktı, onu bulduk. İkincisi burada kurbanlık alan müşterilerin sağlıklı bir hizmet almasını sağlamaktı. Bu hem fiziki ortamı, yerlerin temizliği, giriş çıkışların denetimli hale gelmesi ve buraya gelen esnafında kaldığı süre boyunca hizmetlerini tam alabilmesi yani tüm ihtiyaçlarını bütünüyle hijyen içerisinde sağlayabilmesini sağlamaktı. Bu noktada gerçekten güzel bir merkez oluştu. Biz iddialıyız İstanbul’un en güzel kurban kesim alnını burada hazırladığımızı düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

“Kurbanlık konusunda belediyelerin çok hassas davranması gerekir”

Kurbanlık konusunun İstanbul’da çok büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Başkan Ekrem İmamoğlu, “Alanlar düzenli intizamlı olmadığı zaman ne yazık ki inancımıza ve ibadetimize yakışmayan halleri görebiliyoruz. Bu konuda bütün belediyelerin çok hassas ve dikkatli olması gerekir. Yarın bayram, burada ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlarımızın sırasına uyarak, telaş etmeden ve problem yaratmadan kazasız belasız kesim yapılmasını diliyorum. Umuyorum güzel başlayan bu Kurban Bayramı hazırlığı çok güzel geçer. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, Başkan Yardımcılarımıza, buradaki işletmeci arkadaşlarımıza, buraya gelen çadır sahiplerine, meclis üyesi arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum, Kurban Bayramımız hayırlı uğurlu ve mübarek olsun.” diye konuştu.