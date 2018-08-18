18 Ağustos 2018 12:11

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı!

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı!
Black Sea Championship final yarışları dolayısıyla Boğaz, saat 10.30'da çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
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 İstanbul Boğazı'nın saat 17.00'de gemi geçişlerine açılması bekleniyor.

 

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