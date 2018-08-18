Esenyurt’ta 3 bin Suriyeli bayram öncesi vatanlarına döndü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye’de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ardından bölgenin güvenli hale gelmesi, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönme isteğini artırdı. Kurban Bayramı öncesi ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 3 bine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriyelilerin ülkelerinin güvenli bölgelerine dönmeleri gerektiği yönündeki beyanatları da kalıcı kesin dönüşlere ivme kazandırdı. Kurban Bayramı öncesinde ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı her geçen gün artarken son kafileyle de 42 Suriyeli ülkelerine kesin dönüş için yola çıktı.

SURİYELİ VATANDAŞLAR ÇİFTE BAYRAM YAŞADI

Kurban Bayramı'nı vatanlarında karşılayacak olmanın heyecanıyla Esenyurt Belediyesi’ne ait otobüse binen Suriyeliler, ülkelerine dönmek üzere Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na doğru yola çıktı. 3 otobüsle yola çıkan Suriyelilerden 21’i Cerablus’a 21’i ise Afrin’e gidecek. Kesin dönüş yapan Suriyelilerin eşyaları da Esenyurt belediyesi tarafından önceden memleketlerine gönderildi.

SURİYELİLER BAYRAM HEDİYELERİYLE YOLA ÇIKTI

Esenyurt’tan yola çıkan kafileyi bizzat uğurlayan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatape, ailelere ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.Başkan Ali Murat Alatepe, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Cerablus ve Afrin’i güvenli hale getirdiğini belirterek, “İlçemizde bulunan ve önceden giden Suriyelilerin orda düzenlerini kurması buradaki akraba ve komşularının da geri dönme isteğini arttırıyor. Daha önceden de çeşitli sayılarda Suriyeliyi gönderdik ve bu ciddi rakamlara ulaştı. Esenyurt’tan ayrılan Suriyelilerin sayısı 3 bini buldu. İşlemleri tamamlanan Suriyelileri kafileler halinde ülkelerine uğurluyoruz. Dönüş yapan Suriyelilerin orada kurdukları lokantalara, gıda işletmelerine Esenyurt adını verdiklerini öğrendik. Kendileri uzun yıllar burada yaşadıkları için Esenyurt’la özdeşleştiler ve bunu isimle yaşatmak istiyorlar” dedi.

“ÜLKELERİNE KESİN DÖNÜŞ YAPAN SURİYELİLER TÜRKİYE’YE ARTIK PASAPORTLA GİRECEK”

Alatepe, Türkiye’de Suriyelileri misafir ettiklerini belirterek, “Oraların düzeldiği zaman Suriyelerin dönmesi gerekiyor. Mehmetçiğin temizlediği bölgelerde yaşayan Suriyeliler de ülkelerine dönüyor. Onlar da burada kalmak istemiyor memleketlerine dönmek istiyor. Suriye’de düzelen noktalarda ticaret hızla artıyor. Çünkü birçok ihtiyaç var ve bunların karşılanacağı yer az“ dedi. Kendilerinin üzerine düşen görevi yerine getirdiklerini bildiren Alatepe, Bu konuda biz Suriyelileri sınırda Kızılay ve AFAD’a teslim ediyoruz. Onlar gerekli işlemlerin ardından Suriyelileri evlerine götürüyor. Bu dönüş onların kesin dönüşü. Buralara gelmek isterlerse bundan sonra pasaportla gelebilirler” dedi.

Başkan Alatepe, bayramdan sonra da AFAD’ın onay verdiği anda 700 kişilik bir Suriyeli grubunda dönmek için hazır beklediğini de söyledi.

ÜLKELERİNE DÖNÜŞ YAPMAK İSTEYEN SURİYELİLER NE YAPMALI?

Ülkelerine kesin dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, İl Göç İdaresi’ne başvurarak sığınmacılık statülerinin sonlandırılmasını talep ediyorlar. İşlemleri tamamlandıktan sonra da verilen izin kağıtları ile ülkelerine kesin dönüş yapıyorlar. Esenyurt Belediyesi ise Suriyeli sığınmacılara bürokratik işlemlerde rehberlik ediyor ve gruplar halinde sınıra taşıyor. Burada sığınmacıları teslim alan AFAD veya Kızılay ekipleri sınır geçişlerini organize ederek evlerine ulaşmalarını sağlıyor.