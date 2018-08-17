Kadıköy Belediyesi'ne Sağlıklı Şehir Planlaması ödülü

Kadıköy Belediyesi, bu yıl Eğitim mahallesinde hizmete giren “Kemal Sunal Parkı ve Ekolojik Yaşam Merkezi” projesi ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği ‘2018 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama ödülleri’ yarışmasında ödüle layık görüldü.

Ekim ayında yapılacak törende ödüller sahiplerine verilecek.

32 BELEDİYE 91 PROJE İLE BAŞVURDU

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği, 32 üye belediyenin 91 projeyle başvurduğu 2018 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri yarışması sahiplerini buldu. Bu yıl onuncusu düzenlenen yarışmada Kadıköy Belediyesi, ‘Kemal Sunal Parkı ve Ekolojik Yaşam Merkezi’ projesi ile ‘sağlıklı şehir planlaması’ kategorisinde ödül aldı.

Kemal Sunal Parkı ve Ekolojik Yaşam Merkezi’nde başta çocuklar olmak üzere her yaştan insanın katılabileceği eğitim ve atölyelerin olduğu bir Kompost Eğitim Merkezi de yer alıyor. Kompost Eğitim Merkezi binası ekolojik bilinç kazandırmaya katkıda bulunmak amacıyla 40 kişinin gönüllü çalışmasıyla yapıldı.

60 metrekare olan bina solucanla kompost eğitimlerine uygun şekilde ekolojiyi gözeten, sürdürülebilirliğin sağlandığı, biyo-iklim odaklı tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarlandı. Bu nedenle bina yapımında doğal, sağlıklı, ısı performansı ve enerji verimliliği yüksek, depreme ve yangına dayanıklı, ekolojik ayak izi düşük olması nedeniyle saman balyası tercih edildi ve doğal sıva kullanıldı.

BÜYÜKŞEHİR, İL VE İLÇE BELEDİYELERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Prof. Dr. Ruşen Keleş’ın başkanlığını yaptığı jüri Bursa eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı Erdem Saker, Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Prof. Dr. Cengiz Türe, Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Doç. Dr. Gül Sayan Atanur ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar’dan oluştu. Jüri büyükşehir, il ve ilçe belediyelerini sosyal sorumluluk, sağlıklı şehir planlaması, sağlıklı yaşam ve sağlıklı çevre kategorilerinde değerlendirdi.