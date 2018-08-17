Silivri Belediyesi 'Kadıköy Karpuz Festivali'ne katılacak

İlçenin yerel değerlerini yaşatmak ve tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla düzenlenen birçok festivale ev sahipliği yapan Silivri, bu hafta sonu Kadıköy Karpuz Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Silivri’yi tarımsal üretimde bir marka kent haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, 18 Ağustos Cumartesi Günü Kadıköy Mahallesi’nde gerçekleşecek Kadıköy Karpuz Festivali’ne tüm Silivrilileri davet etti.
Silivri’de artık bir gelenek haline gelen festival ile yıllardır bölgeye özgü bir ürün olarak yetiştirilen Kadıköy Karpuzunun Türkiye’de duyurulması, yetiştirilmesinin teşvik edilmesi ve kentin marka değerlerinden birisi olması amaçlanıyor. Festivalde en iyi karpuz yarışması, halk oyunları gösterileri, çocuk tiyatrosu ve konserler yer alacak. Gecenin finalinde ise sevilen şarkılarıyla Derya Uluğ, Kadıköylüler ile buluşacak.
SİLİVRİ BELEDİYESİ 7.KADIKÖY KARPUZ FESTİVALİ PROGRAMI
18.00 Karpuz Yarışması- Kayıtların Başlaması
19.00 Karpuz Yarışması – Jüri Değerlendirme
21.00 Sahne Programları
Şehit Olcay Özcan İlkokulu Folklor Ekibi Gösterisi
Futbol Turnuvası Ödül Töreni
Kadıköy Çocuk Tiyatro Oyunu Gösterisi
Silivri Dans Halk Oyunları Gösterisi
Derya Uluğ Konseri