Silivri Belediyesi 'Kadıköy Karpuz Festivali'ne katılacak

Sulama yapılmadan yetiştirilmesiyle eşsiz bir lezzete sahip olan Kadıköy Karpuzu’nun tanıtılması ve bir üretim değeri olarak ülke tarımına armağan edilmesi amacıyla düzenlenen Kadıköy Karpuz Festivali 18 Ağustos Cumartesi gerçekleşecek.

İlçenin yerel değerlerini yaşatmak ve tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla düzenlenen birçok festivale ev sahipliği yapan Silivri, bu hafta sonu Kadıköy Karpuz Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Silivri’yi tarımsal üretimde bir marka kent haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, 18 Ağustos Cumartesi Günü Kadıköy Mahallesi’nde gerçekleşecek Kadıköy Karpuz Festivali’ne tüm Silivrilileri davet etti.

Silivri’de artık bir gelenek haline gelen festival ile yıllardır bölgeye özgü bir ürün olarak yetiştirilen Kadıköy Karpuzunun Türkiye’de duyurulması, yetiştirilmesinin teşvik edilmesi ve kentin marka değerlerinden birisi olması amaçlanıyor. Festivalde en iyi karpuz yarışması, halk oyunları gösterileri, çocuk tiyatrosu ve konserler yer alacak. Gecenin finalinde ise sevilen şarkılarıyla Derya Uluğ, Kadıköylüler ile buluşacak.

SİLİVRİ BELEDİYESİ 7.KADIKÖY KARPUZ FESTİVALİ PROGRAMI

18.00 Karpuz Yarışması- Kayıtların Başlaması

19.00 Karpuz Yarışması – Jüri Değerlendirme

21.00 Sahne Programları

Şehit Olcay Özcan İlkokulu Folklor Ekibi Gösterisi

Futbol Turnuvası Ödül Töreni

Kadıköy Çocuk Tiyatro Oyunu Gösterisi

Silivri Dans Halk Oyunları Gösterisi

Derya Uluğ Konseri