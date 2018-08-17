Silivri'de Distilasyon Tesisi’nde defne yağı denemesi

Silivri Belediyesi TÜRAM bünyesinde kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Distilasyon Tesisi’nde lavanta ve biberiyenin ardından defne yağı için deneme çalışmaları başlatıldı.

Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi (TÜRAM) bünyesinde kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Distilasyon (Uçucu Yağ Damıtımı) Tesisi üretim çalışmalarını sürdürüyor.

Tıbbi ve aromatik olan veya fermantasyon sonucu kokulu hale getirilmiş bitkisel materyallerden; distilasyon, mekanik ekstraksiyon (sıkma) ve çözücü ekstraksiyon yöntemleriyle uçucu yağ elde eden tesis, sürdürdüğü yağ çıkartma işlemlerinin yanı sıra ürün çeşitlendirme konusunda da deneme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Lavanta ve Biberiye’nin yağı ile elde edilen kolonya, yastık, oda ve oto kokusu, el sabunu gibi ürünlerin ardından, şimdi de Defne için deneme çalışmaları yapılıyor. Üretim çalışmaların devam edeceğini ifade eden Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar; “Lavanta ve Biberiye’nin ardından şimdi de Defne Yaprağı’ndan yağ elde etmek için denemeler gerçekleştiriyoruz. Katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkilerle, önce üreticilerimizin sonra da bölgemizin kalkınması için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.