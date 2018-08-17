Beylikdüzü'nde yaz spor okullarına muhteşem final

Yaz Spor Okulları’nın Kapanış ve Madalya Töreni’nde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “Spor, çocuklarımızın ve gençlerimizin enerjik, sağlıklı olması, okullarında başarılı olmaları ve geleceğe, hayata hazırlanmaları açısından çok önemli.” dedi.



Yaz ayı boyunca 4 bin 500 öğrenciye eğitim veren Beylikdüzü Belediyesi Yaz Spor Okulları’nın Kapanış ve Madalya Töreni, Kavaklı Stadı’nda yapıldı. 17 farklı spor tesisinde “aikido, basketbol, jimnastik, futbol, golf, izcilik, masa tenisi, okçuluk, rüzgar sörfü, satranç, taekwondo, tenis, voleybol, yüzme olmak üzere 14 branşta eğitim alan sporcuların Kavaklı Stadı’nda yapılan madalya töreni heyecan, gurur ve duygu dolu anlara sahne oldu. Yaz Spor Okulları’nı başarıyla tamamlayan sporculara madalyalarını takdim eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, onlarla bol bol sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.



Çocuklarımız, Spor Ruhunu Öğreniyorlar



Madalya Töreni’nde yaptığı konuşmada tek başına öğretimin yeterli olmadığına dikkat çeken Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Öğretimin eğitim tarafının çok sağlıklı oluşturulması ve bunun da mutlak sporla ve sağlıklı bir vücutla buluşması lazım. Beylikdüzü Belediyesi olarak her yıl 4 bini aşkın çocuğumuzu yaz spor okullarında misafir ediyor, onlarla çok keyifli anlar yaşıyoruz. Çocuk ve gençlerimiz, tesislerimizde yeni arkadaşlıklar kuruyorlar. Bir arada olmayı, sporu ve sporcu olmayı, spor ruhunu öğreniyorlar. Yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirip zinde bir şekilde okullarına hazırlanmış oluyorlar.” ifadesinde bulundu.



Velilere ve Katkı Sunanlara Teşekkür Etti



Beylikdüzü’nde güçlü bir spor okulları kavramının oluştuğunu söyleyen Başkan İmamoğlu, “Buna katkı sunan eğitmenlerimize, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarımıza, çocuklarını spor okullarımıza gönderen ve çocuklarının geleceğine ilgi gösteren kıymetli ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın dünya insanı olmalarını, akıldan ve bilimden yana olmalarını, bu Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkan özgüvenli bireyler olmalarını, eğitim aldıkları alanlarda bu ülkeye, bu millete, bu dünyaya güzel hizmetler sunmalarını diliyorum.” şeklinde konuştu.



Kavaklı Stadı Eylül Ayında Hizmet Vermeye Başlayacak



Kapanış Töreni’nin yapıldığı Kavaklı Stadı’nın Eylül ayında yenilenen çehresiyle hizmet vermeye başlayacağını da müjdeleyen İmamoğlu, “Bu tesis sporcu yetiştirme anlamında Beylikdüzü’nün çocuklarına ve gençlerine hizmet etmeye başlayacak. Burası sadece bir stat değil, aynı zamanda bir spor kulübünün olduğu, farklı spor kulüplerine de hizmet eden birimlerinin olduğu, soyunma odalarından sporcu sağlığına dönük birimlerine kadar modern, çağdaş bir semt stadı haline getirildi. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun.” açıklamasında bulundu.