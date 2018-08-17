Beylikdüzü'nde en temiz kurban çadırı ödüllendirilecek

Beylikdüzü Belediyesi’nin hazırlıklarını tamamladığı ve 150 adet kurbanlık çadırın bulunduğu Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Yeri’nde en temiz çadırlar ödüllendirilecek.

En Temiz Çadır Yarışması’nın Ödül Töreni, 20 Ağustos Pazartesi (Arife Günü) Saat 15:00 da düzenlenecek. Yarışmada, en temiz kurban çadırı sahibine ödülü Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından takdim edecek.

Beylikdüzü Belediyesi, hazırlıklarını tamamladığı ve 150 adet kurbanlık çadırın bulunduğu Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde kurban kesimi gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için de tam donanımlı bir hizmet verecek. Toplam 24 bin m2’den oluşan satış ve kesim alanı 2 bin 500 büyükbaş ile 3 bin 500 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip ve alanda her biri 84 m2 olan 150 çadır hizmette olacak.

TARİH: 20 Ağustos Pazartesi, 2018

SAAT: 15:00

YER: Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Merkezi

ADRES:Yakuplu Mahallesi Ambarlı Tır Parkı