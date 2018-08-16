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16 Ağustos 2018 13:35
TEM'de kaza: Yaralılar var!
İstanbul'da TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında zincirleme trafik kazası meydana geldi.
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Olay yerinde yaralıların olduğu belirtildi. Bölgeye ekipler sevk edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
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