Deneyde engel tanımadılar

Bedensel ve zihinsel sorunları nedeniyle hayata tutunmaya çalışan çocukların bir gün değil her gün yanında olan Maltepe Belediyesi, kendisine bağlı Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören çocuklara eğlenceli bilim dersleri vermeye başladı. Derslerde yaptıkları deneylerle çocuklar, kuru buzu sıcak su ile temas ettirerek bulutun nasıl oluştuğunu öğrenip, köpekbalığının gerçek dişlerine dokundular ve balık derisi hakkında bilgi edindiler.

BİLİM VE DÜŞLER MERKEZİ’NDE EĞİTİM BAŞLADI

Maltepe Belediyesi Kütüphane, Kurslar ve Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak açılan, çocukları bilimle tanıştırmak ve onlara bilimi sevdirmek adına kurulan Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi’nde de, 4 ila 13 yaş arasındaki çocuklarla birlikte çeşitli deneyler yapıldı. Şu ana kadar 500 öğrencinin eğitim gördüğü merkezde, eğitmen Gül Öztürk tarafından “Gül ile Deneyelim, Keşfedelim” adı altında Airzoka (hava olaylarının deneyimlenmesi), plazma küre (elektriğin keşfi), süper emici madde (suyun hapsedilişi) ve fildişi macunu (kimyasal tepkime) gibi deneyler gerçekleştirildi.