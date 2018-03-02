Beylikdüzü Belediyesi Mart ayı Meclisi toplanıyor

Beylikdüzü Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Mart ayı Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere 5 Mart 2018 Pazartesi günü saat 10.00’da Belediye Meclis Salonu’nda yapılacaktır.
GÜNDEM MADDELERİ
Açılış ve Yoklama
1 İnsan Kay.ve Eği.Md. Boş Kadro Derece Değişikliği
2 İnsan Kay.ve Eği.Md. TÜM BEL SEN ile Kamu Çalışanlarımızın Toplu Sözleşme
süreci ile ilgili Başkanlığımızı temsil edecek yetkililerin belirlenmesi için Başkanlık Makamına
yetki verilmesi
3 İşletme ve İşt. Md. Gürpınar Mahallesi 1811 ada 12 parselin üzerine trafo merkezi yapılmak
üzere 1 TL/m² bedel üzerinden BEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllık irtifak hakkı tesis edilmesi
4 İşletme ve İşt. Md. Adnan Kahveci Mah. 974 ada 20 parsel sayılı 2513,76 m2 lik alanlı
taşınmazda yapılacak olan yapının Öğrenci Evi (öğrenci yurdu) ve Sosyal Tesis kısımlarının ortak
hizmet projesi kapsamında TMMOB tarafından yapılarak işletilmesi kaydıyla 30 yıl süreyle sınırlı
ayni hak tesis edilmesi
5 Plan ve Proje Md. Mahalle Sınırlarının Değiştirilmesi ve Yeni Mahalle Kurulması
6 Plan ve Proje Md. Marmara Mahallesi 339 ada 1 parselin bir kısmı, 302 ada 7 parselin bir
kısmı ve bir kısım kadastral boşluğa ilişkin (Yakuplu-Kumcular yol güzergahının bir kısmına
ilişkin) Uygulama İmar Plan Değişikliği
7 Özel Kalem Md. İstanbul Kalkınma Ajansı (Aziz SANCAR Bilim ve Sanat Merkezi)
Proje başvurusu
8 Yazı İşleri Md. Beylikdüzü Kent Konseyi’nin Bölgemizdeki Ulaşım Sorunlarıyla ilgili
Genel Kurul Kararı
Komisyon Raporları
9 İmar Komisyonu Rap. Beylikdüzü Gürpınar Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği
10 İmar Komisyonu Rap. Yakuplu Mah. 302 Ada 5 Parselin Bir Kısmı ile
Komşuluğundaki 302 Ada 1 Parselin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliğine İtiraz
11 İmar Komisyonu Rap. Kavaklı Mahallesi 177,178,179,180,181,182 Adalar ile Bir Kısım
Tescil Dışı Alana İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
12 Hukuk ile Gençlik ve Spor Komisyonu Rap. Yağlı Güreş düzenleyen Kentler Birliğine
üye olunması
13 Harita Kom. Raporu Yol İsim Değişikliği
14 Harita Kom. Raporu Adnan Kahveci Mahallesinde bulunan Parka İsim verilmesi
TARİH: 5 Mart Pazartesi
SAAT: 10.00
YER: Beylikdüzü Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonu
ADRES: Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi Beylikdüzü Belediyesi Beylikdüzü-İstanbul