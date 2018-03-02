Beylikdüzü Belediyesi Mart ayı Meclisi toplanıyor

Beylikdüzü Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Mart ayı Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere 5 Mart 2018 Pazartesi günü saat 10.00’da Belediye Meclis Salonu’nda yapılacaktır.



GÜNDEM MADDELERİ

Açılış ve Yoklama

1 İnsan Kay.ve Eği.Md. Boş Kadro Derece Değişikliği

2 İnsan Kay.ve Eği.Md. TÜM BEL SEN ile Kamu Çalışanlarımızın Toplu Sözleşme

süreci ile ilgili Başkanlığımızı temsil edecek yetkililerin belirlenmesi için Başkanlık Makamına

yetki verilmesi

3 İşletme ve İşt. Md. Gürpınar Mahallesi 1811 ada 12 parselin üzerine trafo merkezi yapılmak

üzere 1 TL/m² bedel üzerinden BEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllık irtifak hakkı tesis edilmesi

4 İşletme ve İşt. Md. Adnan Kahveci Mah. 974 ada 20 parsel sayılı 2513,76 m2 lik alanlı

taşınmazda yapılacak olan yapının Öğrenci Evi (öğrenci yurdu) ve Sosyal Tesis kısımlarının ortak

hizmet projesi kapsamında TMMOB tarafından yapılarak işletilmesi kaydıyla 30 yıl süreyle sınırlı

ayni hak tesis edilmesi

5 Plan ve Proje Md. Mahalle Sınırlarının Değiştirilmesi ve Yeni Mahalle Kurulması

6 Plan ve Proje Md. Marmara Mahallesi 339 ada 1 parselin bir kısmı, 302 ada 7 parselin bir

kısmı ve bir kısım kadastral boşluğa ilişkin (Yakuplu-Kumcular yol güzergahının bir kısmına

ilişkin) Uygulama İmar Plan Değişikliği

7 Özel Kalem Md. İstanbul Kalkınma Ajansı (Aziz SANCAR Bilim ve Sanat Merkezi)

Proje başvurusu

8 Yazı İşleri Md. Beylikdüzü Kent Konseyi’nin Bölgemizdeki Ulaşım Sorunlarıyla ilgili

Genel Kurul Kararı

Komisyon Raporları

9 İmar Komisyonu Rap. Beylikdüzü Gürpınar Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

10 İmar Komisyonu Rap. Yakuplu Mah. 302 Ada 5 Parselin Bir Kısmı ile

Komşuluğundaki 302 Ada 1 Parselin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Değişikliğine İtiraz

11 İmar Komisyonu Rap. Kavaklı Mahallesi 177,178,179,180,181,182 Adalar ile Bir Kısım

Tescil Dışı Alana İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi

12 Hukuk ile Gençlik ve Spor Komisyonu Rap. Yağlı Güreş düzenleyen Kentler Birliğine

üye olunması

13 Harita Kom. Raporu Yol İsim Değişikliği

14 Harita Kom. Raporu Adnan Kahveci Mahallesinde bulunan Parka İsim verilmesi

TARİH: 5 Mart Pazartesi

SAAT: 10.00

YER: Beylikdüzü Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonu

ADRES: Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi Beylikdüzü Belediyesi Beylikdüzü-İstanbul