Maltepe Belediyesi özel ödülü Pavel’in

Karikatürcüler Derneği tarafından düzenlenen,“38’inci Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması” sonuçlandı. RahımBaghalasgharıBaghmishe, Erdoğan Başol, Mojmır Mıhatov, Metin Peker, Anatolıy Stankulov, İbrahim Tuncay ve Şevket Yalaz’dan oluşan jüri, 78 ülkeden 790 karikatür sanatçısının, bin 420 adet çalışmasını değerlendirdi. “Büyük Ödül”ün sahibi Endonezyalı karikatürist Jitet Koestana olurken, ilk defa Maltepe Belediyesi adına verilen özel ödülün sahibi de Romanyalı karikatürist Constantin Pavel oldu. Finale kalan 22 karikatüre de çeşitli ödüller dağıtıldı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile sıkı bir dostlukları olduğu ifade eden Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker, Kılıç’ın sanata ve sanatçıya çok önem verdiğini belirterek, “Bu yıl Maltepe Belediyesi adına da bir ödül verdik. İnşallah bunu sürdürerek, gelecek yıllarda da Maltepe Belediyesi adına ödül vermeye devam edeceğiz. Maltepe Belediyesi’ne ve Başkan Ali Kılıç’a desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

İlk ödül Romanya’ya

Başkan Ali Kılıç da, ödülü alan Romanyalı karikatüristi kutlayarak şunları söyledi:“Adımıza verilen ilk ödül Romanya’ya gitti. Hayırlı, uğurlu olsun. Karikatürler önemli işlevlere görüyorlar. Özellikle bu sanatın, eleştirelliğin gelişimine katkısı yadsınamaz. Bu anlamda bazen bir karikatür, bizleri nice okumalara ve düşünmeye sevk ediyor. Ödül alan karikatürler de, tam olarak bu amaca hizmet etmekte. Bu güzel yarışmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”