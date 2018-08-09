CHP'den Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim'e tepki

Beylikdüzü ilçesinde 4 yıldır kamu okullarının tadilat ve iyileştirme faaliyetlerini yürüten Beylikdüzü Belediyesi, bu yılda faaliyetlerini sürdürürken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün aldığı bir kararla belediye ekiplerinin okullardan çıkarılması talep edildi. Bu durumun ardından Beylikdüzü Belediyesi’den açıklama geldi.

“EĞİTİM KURUMLARIMIZ FİZİKİYLE DE RUHUYLA DA SIKINTI İÇİNDE”

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, eğitimin Türkiye’nin en önemli sorunu olduğunu ifade ederek, “Ne yazık ki bu soruna ‘en büyük sorun’ demeye başladığımız zamanların üzerinden de yıllar geçti. Yıllar gelip geçti ama sorunlar çözülmediği gibi, eğitimdeki kaotik gelişmeler birbirini izledi. Bir koyulup bir kaldırılan sınavlardan tutun da, değişen müfredata kadar sorunlar halen devam ediyor. Sadece bu değil, kentlerin hızlı nüfus artışı ile büyükşehirlerdeki devlet okullarının fiziki yapısı yoğun talebe yanıt vermekte zorlanıyor. Okullar daha hızlı yıpranıyor, araç gereçler daha çabuk eskiyor. Yani eğitim kurumlarımız fizikiyle de ruhuyla da sıkıntı içinde” dedi.

“4 YILDIR BURADA KARŞILIKLI MUTLULUK VAR”

“Hepimiz, her anne-baba çocuklarımızın başarısı ve gelecekleri için her türlü fedakârlığı yapmaya hazır ve yapıyor da” diyen Özgür Karabat, şöyle devam etti:

“Eğitim hayatındaki bu çalkantılardan çocuklarımızın mümkün olduğu kadar az etkilenmelerini sağlamak da bizlerin görevi. Kimi zaman bir öğretmen, kimi zaman bir müdür ya da okul aile birliği kimi zaman bir hayırsever ya da Beylikdüzü’nde olduğu gibi bir belediye ortaya çıkıp, çocukların okul hayatını daha konforlu hale getirmek için fedakârlıklar yapar. Tek gaye, devlet okullarının standartlarını yükseltip, buradaki öğrencilerin özel okullarda olduğu gibi daha konforlu hizmet almasını sağlamaktır. İşte Beylikdüzü Belediyesi ve Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden beri ilçedeki devlet okullarının konforunu artırmak, eksikleri gidermek için ilçe milli eğitim müdürlüğü, okul müdürlerimiz ve okul aile birlikleri ile işbirliği içinde çalıştı."

Karabat, işbirliği sayesinde 2014 yılından bu yana Beylikdüzü Belediyesi ilçedeki devlet okullarına yaptıklarına yönelik şunları söyledi:

"2014 yılında; 27 okul boyandı, 4 okula güçlendirme yapıldı, 5 okul bahçesi asfaltlandı, 5 okula engelli rampası yapıldı, 1 okula da çok amaçlı salon kuruldu. 2015 yılında; 42 okulun içi, 7 okulun dışı boyandı. 10 okula asfalt bahçe yapıldı,31 okula peyzaj düzenlemesi yapıldı, 2 okula engelli asansörü 7 okula engelli rampası yapıldı. Kavaklı İlkokulu’na bilgisayar laboratuvarı kuruldu, 3 okulun kullanılamaz haldeki çok amaçlı salonları pırıl pırıl salon haline dönüştürüldü, 7 okula Atatürk büstü yapıldı.2016 yılında; toplamda 44 okulun iç-dış boyası yapıldı. 5 okula çocuklar doğayı tanıyarak büyüsün diye hobi bahçeleri yapıldı. 3 okula yüksek standartta çok amaçlı salon ve kütüphane yapıldı.2017 yılında; 34 okula iç-dış boyama yapıldı, 4 okula asfalt kaplama, 3 okula hobi bahçesi yapıldı. Yine her yıl olduğu gibi geçen yıl da 3 okulumuza daha çok amaçlı salon kazandırıldı. 4 okula bisiklet parkı yapıldı. Mesela geçen yıl şu an önünde bulunduğumuz Yakuplu 125. yıl İmam Hatip Ortaokulu’nun çatı hariç aydınlatmadan boyamaya kadar pek çok eksiği Beylikdüzü Belediyesi tarafından giderildi. Demek ki, 4 yıldır ilçesindeki okullara, eğitimcilere, öğrencilere, velilere değer veren bir belediye yönetimi var. 4 yıldır burada karşılıklı mutluluk var."

“NE AHLAKİDİR NE DE SİYASİ NEZAKETE SIĞAR”

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Türkiye’nin en büyük derdi eğitim derken, eğitimi küçük siyasi oyunların içine çekmek çok yanlış olur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bizimdir, Beylikdüzü Belediyesi de bizimdir. Aralarında işbirliği yaparlar daha çok okula daha çok hizmet ederler. Birlikte çalışma, eğitime katkı böyle olur. Diğer türlüsü ne hizmettir ne katkıdır. Bugün 4 yılda 40 milyon liradan fazla okullara yatırım yapan bir belediyeyi son dakikada by-pass etmeye çalışmak ne ahlakidir ne de siyasi nezakete sığar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı belli ki hizmet değil siyaset yapmayı alışkanlık haline getirdi” diyerek sözlerini sonlandırdı.