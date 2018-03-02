Bowlingin şampiyonları belli oldu

Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği Bowling Turnuvası’nda kadın ve erkek olmak üzere iki kategoride yapılan turnuvada, ilk üçe girenler hediye çeki ile ödüllendirildi.

Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve vatandaşların katılımıyla hem keyifli hem de heyecanlı anlara sahne olan Bowling Turnuvası’nın kazananları belli oldu. Kadın ve erkek olmak üzere iki kategoride yapılan turnuvaya 70’i erkek, 40’ı kadın olmak üzere toplamda 110 sporsever katıldı. İki aşamada gerçekleşen turnuvada, ilk gün eleme maçları yapıldı. Eleme gruplarında başarı gösteren vatandaşlar ise ikinci gün yapılan final müsabakasında karşı karşıya gelerek bowlingteki hünerlerini sergiledi.

İki gün süren ve büyük bir mücadeleye sahne olan turnuva sonunda bayanlarda Melike Tamöz, erkeklerde Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır şampiyon oldu. Bayanlarda 2.’liği Ceren Erköse, 3.’lüğü de Berfin Çotak elde etti. Erkeklerde ise Serkan Konuk ikinci, İlhan Gönül üçüncü oldu.

Turnuvanın sonunda dereceye girenlere, Beylikdüzü Belediyesi tarafından birincilere 400, ikincilere 300, üçüncülere ise 200 Türk Lirası değerinde hediye çekleri takdim edildi. Ayrıca, turnuvaya katılan tüm katılımcılara günün anısına madalya verildi.