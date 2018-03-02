AKP'nin Kanal İstanbul ısrarının nedeni belli oldu!

Kanal İstanbul’dan TOKİ iştiraki Emlak Konut’un rant projeleri çıktı. Şirket, daha ÇED’i bile olmayan Kanal İstanbul’un çevresindeki konut projelerini gösteren bir haritayı internet sitesine koydu. Kanalın üstündeki köprüler bile hazır.

Tartışmalı proje Kanal İstanbul için çalışmalar hızlanırken gayrimenkul sektörü de daha proje başlamadan hareketlendi. Birçok şirketin Kanal İstanbul projesi adının duyulmasının ardından bölgede arsa topladığı ortaya çıktı. Birçok konut projesi sahibi de reklamlarını Kanal İstanbul üzerinden yapmaya başladı. T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul şirketinin Kanal İstanbul güzergâhı çevresindeki konut projelerinden oluşan bir harita hazırlayarak resmi internet sitesine koyması ise en dikkat çekici ilan oldu. TOKİ’nin güzergâh çevresinde 33 projesi yer alıyor.

27 Mart’ta ilk toplantı

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre; 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘çılgın proje’ olarak açıkladığı Kanal İstanbul projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci 27 Şubat’ta başlatıldı. 45 kilometre uzunluğundaki kanal, Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinden geçiyor. Kanal; Küçükçekmece Gölü’nden başlayarak, Sazlıdere Barajı havzası boyunca devam edip Sazlıbosna Köyü’nü geçerek Dursunköy’ün doğusuna ulaşacak; Baklalı Köyü’nü geçtikten sonra da Terkos Gölü’nün doğusunda Karadeniz’e ulaşacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce yapılması planlanan Kanal İstanbul (Kıyı Yapıları, Yat Limanları, Konteyner Limanları ve Lojistik Merkezle, Denizden Alan Kazanımı, Dip Taraması, Beton Santralları Dâhil) projesi ile ilgili ÇED sürecinin başladığı ve başvuru dosyasının halkın görüşüne açıldığı ifade edildi. Halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 27 Mart 2018 tarihinde ‘Halkın Katılım Toplantısı’ yapılacak. Katılım toplantısının yerinin ve saatinin yönetmelik gereği toplantı tarihinden 10 gün önce ilan edileceği kaydedildi.

33 proje

Emlak Konut’un resmi internet sitesinde 26 Şubat’ta yayımlanan basın bülteni ise dikkat çekti. Kanal İstanbul projesi daha başlamadan sitede yer alan bültende, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum’un ağzından şu ifadeler kullanıldı: ‘Kanal İstanbul gibi mega projelerin etkileşim alanında bulunan gayrimenkullerin ve gayrimenkul projelerinde de değer artışlarının yaşanması kaçınılmazdır. Başta Kanal İstanbul olmak üzere mega projelerle büyümesini sürdüren Türkiye geleceğe emin adımlarla ilerlerken ülkemizdeki projeler sadece yerelde değil tüm dünya tarafından da yakından takip ediliyor. Sadece İstanbul’a değil ülke ekonomisine de çok büyük faydası olacak mega bir proje olan Kanal İstanbul güzergâhında, Emlak Konut’un 33 projesi yer alırken yine bölge üzerinde çok önemli arsa portföyümüzle birlikte yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

Değerli projeler vurgusu

“Emlak Konut, Kanal İstanbul etrafında değerli projeler geliştiriyor...” denilen bültende özetle şöyle denildi: “Emlak Konut, Kanal İstanbul bölgesinde örnek bir şehircilik anlayışıyla geliştireceği projeleriyle Kanal İstanbul’un çevresiyle daha entegre bir biçimde bütünleşmesine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu çerçevede Emlak Konut, Kuzey Yakası’nın yanı sıra Bahçekent bölgesi, Bizim Mahalle ve Ispartakule bölgesindeki projeler geliştiriyor. Bahçekent bölgesinde yaşam alanları, ticari alanlar, sağlık kompleksler, eğitim kurumları ve geniş sosyal donatılarıyla kendi kendine yeten bir yaşam alanı olarak büyümesini sürdürüyor.”

Köprüleri bile bitmiş

Emlak Konut’un internet sitesinde yer alan haritada şirketin projeleri ve daha ÇED süreci bile tamamlanmamış Kanal İstanbul projesi kapsamında yapılması planlanan köprüler bitmiş halde gösteriliyor.