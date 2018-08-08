Maltepe'de Mikail Aslan’dan Anadolu ezgileri

Anadolu ezgilerinin ve etnik müziğin sevilen ismi Mikail Aslan, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde unutulmaz bir konser verdi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da katıldığı konserde, yüzlerce kişi türkülere hep bir ağızdan eşlik etti. “Canım Efendim”, “Ben Beni”, “Aman Of” gibi halk müziğinin sevilen türkülerini seslendiren Aslan’a, salonu dolduran seyirciler de eşlik etti.

Konser bitiminde Aslan’a teşekkür eden Kılıç, “Bu akşam türküler yoldaşımız. Bu toprakların hikayelerine, halk ozanlarımızın sanatına, sesiyle ve yorumuyla hayat veren Anadolu’nun güçlü sesi Mikail Aslan’ı, sizlerle buluşturmaktan dolayı mutluyum. Binlerce yıllık Anadolu’nun kokusu, Erenler’in öğretisi Mikail Aslan’ın muhteşem yorumu sayesinde bizlere ulaşıyor. Anadolu’nun bu zengin mirasını sanatçılarımız sayesinde nesilden nesile ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.