Sağanaklar İstanbul’a döndü!

İstanbul ve çevresinde bir süre mola veren yağışlar birçok ilde etkisini yerel olarak sürdürmeye devam ediyordu ancak sağanaklar İstanbul'a geri döndü.

Meteoroloji radarında İstanbul'a girişi görülen yağmur dolu kütlelerin akşam saatlerine kadar İstanbul'u etkilemesi bekleniyor. İşte yurttan hava durumuna dair son tahminler...

Sağanaklarla ve sel haberleriyle geçen yaz sürüyor. Meteoroloji’nin uyardığı yağışlar İstanbul’da bir süreliğine mola vermişti anacak bugün geri döndü. Meteoroloji’nin radarında yağış kütleleri görülmeye başlandı. Tahminlere göre İstanbul’da yağışlar saat 09:00 ile 18:00 arasında sürecek.

YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Çanakkale, Yalova, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.), Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Samsun’un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı şekilde (75 mm ve üzeri/m2.) olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise ülkemizin kuzeydoğusunda 2 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.