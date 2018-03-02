Trafo içindeki yağ yola akınca trafik Avcılar istikametinde temizlik çalışmaları nedeniyle durdu. Metrobüs seferlerinde de aksamalar yaşanıyor.
2 Mart 2018 08:06
E-5’te kaza! Metrobüs seferlerinde aksama
E-5 Karayolu Sefaköy mevkii Avcılar istikametinde seyir halindeki kamyonda yüklü trafo yola devrildi.
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