2 Mart 2018 08:06

E-5’te kaza! Metrobüs seferlerinde aksama

E-5’te kaza! Metrobüs seferlerinde aksama
E-5 Karayolu Sefaköy mevkii Avcılar istikametinde seyir halindeki kamyonda yüklü trafo yola devrildi.
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Trafo içindeki yağ yola akınca trafik Avcılar istikametinde temizlik çalışmaları nedeniyle durdu. Metrobüs seferlerinde de aksamalar yaşanıyor.

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İstanbul