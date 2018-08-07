İstanbullular yarına dikkat!

Meteoroloji’den alınan bilgiye göre, yarından itibaren Marmara'nın kuzeybatısı ile Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sıcaklıklarda hissedilir derecede bir düşüş beklenmiyor.

DHA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, yarından itibaren Marmara’nın kuzeybatısı ile Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sıcaklıklarda hissedilir derecede bir düşüş beklenmiyor. Yağışın Perşembe gününden itibaren Karadeniz Bölgesinin kuzeydoğusunda etkisini sürdüreceği ve yurdu terk etmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesinde sıcaklıklar 30 derece civarında, Karadeniz’de ise 28 derece olması tahmin ediliyor.

İSTANBULLULAR YARINA DİKKAT!

İstanbul’da Çarşamba günü gök gürültülü ve sağanak yağış beklenirken, Perşembe günü parçalı bulutlu ve 30 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Diğer illerde hava durumu şu şekilde;

Ankara: 31 derece;

İzmir: 36 derece;

Sinop: 30 derece;

Trabzon: 27 derece;

Diyarbakır:41 derece