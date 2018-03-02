İstanbul'da büyük elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak trafo yenileme ve yalıtım çalışmaları nedeniyle bir çok bölgeye sabah saatlerinden itibaren elektrik verilmeyecek

BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 9. Cd., 10. Cd., ZÜMRE Sk., PAPATYA Sk., GARDENYA Sk., 6. Cd., 7. Cd., FİRDEVS Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00 - 19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12126-20842-20845-20846-20847-20841-20843-20844-20848)

ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., RAUF ORBAY Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında11:30 - 13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11582-1261)

BAŞAK Mh., LADİN Sk., SEDİR Sk., MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ Cd., MİMAR SİNAN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında09:00 - 18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12164-11201)

ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., RAUF ORBAY Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında09:30 - 11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11581-1260)

MERKEZ Mh., ALİ RUHİ BOZKIR Sk., ATATÜRK Cd., ÖZDENLER Sk., GÖKHAN Sk., NANE Sk., SERDAR Sk., BAYRAK Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında10:00 - 16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11694-669)

GÜZELTEPE Mh., TEVFİK FİKRET Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında08:00 - 20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11867-28330 tm)

ÇIRÇIR Mh., GÜZEL Sk., ATİLLA Sk., BİLGİÇ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında08:00 - 20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11876-28520 tm)

RAMİ YENİ Mh., PAŞA BABA Sk., PALABIYIK Sk., REŞADİYE Cd., BÜYÜLÜ Sk., BOŞNAK HÜSEYİN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında22:00 - 06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11947-8085)

AKŞEMSETTİN Mh., OĞUZ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında08:00 - 20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11896-28121 TM)

RAMİ YENİ Mh., HAVUZBAŞI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında22:00 - 06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11949-8108)

RAMİ YENİ Mh., HAVUZBAŞI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında22:00 - 06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11950-8108)

MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., KARACABEY Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında22:00 - 06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11951-8253)

YUNUS EMRE Mh., 1400. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında08:00 - 20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11902-28030 tm)

RAMİ YENİ Mh., BOŞNAK HIDIRBEY Sk., BOŞNAK HÜSEYİN Sk., PAŞA BABA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında22:00 - 06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11946-8512)

RAMİ YENİ Mh., HAVUZBAŞI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında22:00 - 06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11948-8108)

YAVUZ SELİM Mh., 3/1. Sk., 3/2. Sk., 3/3. Sk., 3/3A Sk., 3/1A Sk., 4/1. Sk., 4. Sk., 4/2. Sk., SANCAKTEPE Mh., 3/1C Sk., BİRLİK Cd., 2/3. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında08:00 - 18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12093-18545)

ZÜBEYDE HANIM Mh., 1463. Sk., 1464. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında09:00 - 18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12000-28031 TM)

YEŞİLKENT Mh., G-620 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında09:00 - 19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12036-20534 DP:7)

HABİBLER Mh., Z-1 Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında09:00 - 19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12047-29451 tm)

ALİ KUŞÇU Mh., BAŞMÜEZZİN Sk., BOYACI KAPISI Sk., DARÜŞŞAFAKA Cd., FAHRİBEY Sk., MÜSTAKİMZADE Sk., YUSUF ZİYAPAŞA Sk., FATİH Cd., BAŞHOCA Sk., FEVZİPAŞA Cd., HAFIZPAŞA Sk., MİSVAK Sk., MUSANNİF Sk., MÜKERRİR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında09:00 - 16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12086-2264)

YAVUZ SELİM Mh., 26/A Sk., BİRLİK Cd., HOCA AHMET YESEVİ Cd., 26/B Sk., İNÖNÜ Mh., BAĞCILAR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında08:00 - 18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12095-18551)

YAVUZ SELİM Mh., 4/12. Sk., 5/14. Sk., 5. Sk., 4/15. Sk., 5/13. Sk., 5/12. Sk., 5/14A Sk., 5/11. Sk., 4/11. Sk., 4/13. Sk., 1. Sk., 4. Sk., 5/9. Sk., 5/10. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında08:00 - 18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12096-18562)

BARBAROS Mh., 19/2. Sk., HOCA AHMET YESEVİ Cd., 17. Sk., PAZARYOLU 1. Sk., 21. Sk., KAZIM KARABEKİR Mh., 1/19A1. Sk., 1/19C Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında08:00 - 18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12094-18553)

KARADOLAP Mh., GELİNCİK Sk., NAMIK KEMAL Cd., YENİYOL Sk., ASMALI Cd., MAKARA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında09:00 - 17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12128-28402 TM)