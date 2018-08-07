Cengiz, Mapa, Limak, Kolin ve Kalyon'a 3. Havalimanı onayı

Rekabet Kurulu, Cengiz İnşaat, Mapa İnşaat, Limak İnşaat, Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat Ortak Girişim Grubu tarafından İstanbul 3. Havalimanı’nda hizmet vermek üzere 4 yeni ortak girişim grubu kurulmasını onaylandı.

Rekabet Kurulu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, İstanbul 3. Havalimanı’ndaki uçaklar için gerekli olan jet akaryakıtının tedarikçilerden satın alınması, depolanması, havayolu şirketlerine satılması ve uçaklara hidrant sistemi vasıtasıyla ikmali faaliyetlerini yerine getirmek üzere ortak girişim şirketinin (İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri AŞ) kurulması işlemine onay verdi.Söz konusu ortak girişim grubunun, İstanbul 3. Havalimanı’nda otopark hizmetlerinin verilmesinden, döviz alımı ve satımı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden ve akaryakıt istasyonları işletmeciliği hizmetlerinin verilmesinden sorumlu olmak üzere, üç yeni ortak girişim şirketi (CMLKK Otopark İşletme Hizmetleri AŞ, CMLKK Döviz Ticaret Yetkili Müessese AŞ ve CMLKK Akaryakıt İstasyonları İşletmeciliği AŞ) kurması işlemi de uygun görüldü.