Kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

İslam aleminin kurban ibadetini gerçekleştireceği dört günlük Kurban Bayramı bu yıl 21 Ağustos Salı günü başlayacak.

Ataşehir’de Kurban Bayramı için hazırlanan kurban satış ve kesim yerleri Ferhatpaşa, Yeni Çamlıca, Mimar Sinan mahallelerinde toplam sekiz noktaya kurulacak.

Belirlenen kurban satış ve kesim yerlerindeki hayvanların sağlık kontrolleri Veteriner Hekimlerimiz tarafından yapılacak.

Çevre ve halk sağlığını olumsuz etkileyecek görüntülerin oluşmaması ve gerekli hijyenik şartların sağlanması amacıyla yetkili tüm birimlerimiz görev başında olacak.

Kurbanlık hayvandan veya etinden şüphelenirseniz Ataşehir Belediyesi’ni arayabilirsiniz.

Kurbanlık hayvanın kaçması durumunda yine Ataşehir Belediyesi ekiplerimiz ilgilenecek.

Belirlenen alanlar dışında kaçak kesim yapanlar, kurallara uymayan, satış kesim izni almadan kaçak satış ve kesim yapanlar hakkında da cezai işlem yapılacak.

Ataşehir Belediyesi’nin kesim işlemine yönelik bir uygulaması bulunmamaktadır. Kesim için Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından kesim izni verilen yerlerde ücret karşılığı hizmet alınmaktadır.

06 Ağustos 2018 tarihinden önce kurban satışı yapılmayacaktır.

Tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederiz.

İBB Satış ve Kesim Yeri İBB

YEDPA Satış ve Kesim Yeri 2 / 1032 Pafta YEDPA

Yeni Çamlıca Tel Altı 26 / 15430 Parsel

Ferhatpaşa Satış Ve Kesim Yeri 1 3 / 1703-1705 Parsel Ferhatpaşa

Ferhatpaşa Satış Ve Kesim Yeri 2 3 / 1709-1712 Parsel Ferhatpaşa

Ferhatpaşa Satış Ve Kesim Yeri 3 2 / 6544 Parsel Ferhatpaşa

Ferhatpaşa Satış Ve Kesim Yeri 4 3 / 1694 Parsel Ferhatpaşa

Ferhatpaşa Satış Ve Kesim Yeri 5 2 / 1696