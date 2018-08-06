'Ağaçlar Kitap Açıyor' projesi hayata geçti

Kartal’da "Ağaçlar Kitap Açıyor" adı verilen projeyle, daha önce kuruduğu için kesilmiş olan bir ağacın gövdesi küçük bir kütüphaneye çevrildi.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, daha önce kuruduğu için kesilmiş olan bir ağacın gövdesini kullanarak ona yeniden hayat verdi. Vatandaşların kullanımı için küçük bir kütüphaneye çevrilen ağaç gövdesine, minik kitap kurtlarının ilgisi de yoğun oldu. Yaklaşık 100 kitabın yer aldığı kitaplıkta, Nutuk’tan çocuk kitaplarına, siyasi araştırmalardan, macera romanlarına pek çok türde kitap bulunuyor.

Bayram Demirkol Parkı’nda yer alan kitap okuma köşesini Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars da ziyaret ederek kitap okuyanlarla sohbet etti.

Kitap okuma köşesi hakkında konuşan Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan, "Kentin yorucu ve bunaltıcı stresinden uzaklaşmak isteyen kitapseverlerin uğrak yeri olacağını düşünüyorum. Daha yeni bitmiş olmasına rağmen minik kitapseverlerin ilgisini çektiği belli. Bu çalışmayla çocuklara ve gençlere daha çok kitap ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

KULLANILAN MALZEMELER ATIL DURUMDAKİ AĞAÇLARDAN OLUŞUYOR

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars ise, projenin amaçlarını şu sözlerle anlattı:

''Amacımız, geri dönüşümün önemini vurgulamak ve kitap okuma alışkanlığını artırmak. Atık durumdaki tomruk kütüklerin değerlendirilip kitaplık yapılması ve kitapların sergilenerek vatandaşın erişimini kolaylaştırmak. Burada sergilenen kitaplar, bizim daha önce yapmış olduğumuz kitap oyuncak kumbarası projemizde ilçede sekiz noktada bulunan kumbaralardan çıkan ikinci el kitaplar. Böylelikle kitap okuma alışkanlığını artırmak, ikinci el görülen kitapların çöpe atılmasını engellemek ana hedefimizdir. Burada özellikle Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi'nin ilk cümlesi, ‘Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir’ şeklindedir. Sınırsız bir ekosistemde yaşadığımızı unutmayarak, nerede olursak olalım eylemlerimizin dünyanın başka bir yerinde geri tepebileceğinin farkında olmalıyız. Özellikle bu proje sayesinde kitap okuma alışkanlığının artmasını hedefledik. Kullandığımız tomruk Tuzla’dan temin ettiğimiz atıl durumda bulunan bir tomruktur. İçine 11 kutu ile oyularak 100 civarında kitap aldı. Etrafındaki tabureler de yine atıl durumda bulunan çamlar kullanılarak oluşturuldu. Yani burada da atık durumda bulunan malzemeler kullanıldı. Böylece vatandaş kitaplarını alacak, kenarda oturarak rahatlıkla onları okuyabilecektir."